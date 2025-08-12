Após o divórcio, ex-mulher de Kevin Costner fica noiva do vizinho

Ela e Costner anunciaram o divórcio em maio de 2023 após 18 anos de casamento e três filhos juntos.
Em julho de 2023, já havia rumores sobre o relacionamento entre Baumgartner e o ex-vizinho quando eles foram vistos juntos no Havaí.
Além dessa, outra notícia envolvendo Kevin Costner chamou a atenção nos noticiários em abril.
Segundo o ator Luke Grimes, que interpreta Kayce Dutton na série 'Yellowstone' (2018-2024), a saída de Costner foi um 'alívio' para o elenco. 'Para ser bem sincero, a ausência de uma parte do Kevin significou que parte do conflito desapareceu', disse.
'Não estou apontando culpados, mas foi a temporada mais fácil que já filmamos', continuou o ator Luke Grimes.
Grimes afirmou também que não fala com Costner desde então, mas garantiu que não há ressentimentos: 'Eu tenho o número de telefone dele, só não acho que seja da minha conta entrar em contato. Ele pode entrar em contato comigo se quiser.'
Kevin Costner era protagonista de 'Yellowstone' desde a estreia da série, em 2018, mas deixou a produção na 5ª temporada devido a conflitos nos bastidores com o criador Taylor Sheridan.
Kevin Michael Costner nasceu em Lynwood, Califórnia, em 18 de janeiro de 1955. Além de ator, ele é produtor, músico e cineasta.
Filho de um eletricista e de uma dona de casa, Costner teve uma infância comum em Compton, Califórnia. Na adolescência, mudou-se com a família para diferentes partes do estado devido ao trabalho do pai.
Depois de se graduar na Universidade da Califórnia em Fullerton com um diploma em administração de empresas, Costner mudou-se para Hollywood para seguir o sonho de ser ator.
Seus primeiros trabalhos foram pequenos papéis em filmes e séries de televisão, na década de 1980. O primeiro longa em que atuou foi 'Alta Temperatura', de 1981.
Porém, a grande vitrine de Costner em Hollywood veio mesmo em 1987 com o filme 'Os Intocáveis', do renomado diretor Brian De Palma.
Em 1989, Costner estrelou 'Campo dos Sonhos', um filme emocionante sobre beisebol e a importância de correr atrás dos próprios sonhos.
Em 1990, protagoniza, produz e dirige aquele que talvez tenha sido o principal projeto de sua carreira: o drama de época 'Dança com Lobos'.
O filme concorreu a 12 Oscars, com Costner tendo sido indicado a Melhor Ator, e venceu sete, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme.
Costner continuou ganhando papéis em filmes importantes nos anos 1990, como 'JFK: A Pergunta que Não Quer Calar' (1991), 'Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões' (1991), 'O Guarda-Costas' (1992), 'Um Mundo Perfeito' (1993) e 'O Jogo da Paixão' (1996).
Mais recentemente, viveu Jonathan Kent, o pai de Clark Kent, em 'O Homem de Aço' (2013) e em 'Batman vs Superman: A Origem da Justiça' (2016).
Em maio/24, Costner foi às lágrimas depois que seu filme 'Horizon: An American Saga - Chapter 1' foi aplaudido por 10 minutos seguidos na estreia durante o Festival de Cinema de Cannes, na França.
O longa, disponível no Brasil na Max, narra um período de 15 anos de expansão e colonização do oeste americano antes e depois da Guerra Civil.
Dirigido, escrito, produzido e estrelado por Kevin Costner, o filme teve um orçamento de cerca de US$ 100 milhões.
Em uma entrevista dada ao 'Deadline', o ator revelou que precisou hipotecar sua mansão na Califórnia para financiar as filmagens: '[...] Fiz sem hesitar. Os meus contadores surtaram. Mas é a minha vida, eu acreditei na ideia e na história”.
Além de ator e diretor, Costner também é músico. Ele é o fundador da banda de country rock 'Kevin Costner and Modern West'.
Costner foi casado duas vezes e tem sete filhos, sendo três de um casamento, três de outro e um de um relacionamento mais curto.