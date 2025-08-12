Turista danifica guerreiros de Terracota, monumento histórico da China

De acordo com o jornal inglês “The Guardian”, no dia 30/05 um turista que “sofre de doença mental” invadiu a área do museu onde ficam as esculturas de argila, na cidade chinesa de Xian.
Segundo os relatos, o homem escalou a rede de proteção, pulou um poço de 5,4 metros de profundidade e “empurrou e puxou” dois guerreiros de argila. Em seguida, ele foi contido por agentes de segurança antes que pudesse causar mais danos ao patrimônio histórico.
O “Exército de Terracota de Xian” é um monumental conjunto de estátuas descoberto por acaso em 1974, quando agricultores chineses faziam a escavação de um poço na localidade.
As representações de argila em tamanho real datam do final do século III a.C. Elas representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, entre 247 a.C. e 221 a.C.
As estátuas têm tamanhos variados, correspondendo às funções de cada soldado. O conjunto inclui ainda a representação de carruagens e cavalos.
O “Exército de Terracota de Xian” é um dos grandiosos monumentos da China. Veja a seguir outras construções do tipo que estão situadas no país asiático!
PalÃ¡cio de VerÃ£o - Localizado na capital Pequim, Ã© uma antiga residÃªncia imperial chinesa que ocupa Ã¡rea de 2,9 quilÃŽmetros quadrados,
Em 1998, o Palácio de Verão foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é composto por palácios, jardins e outras construções de arquitetura clássica.
Mosteiro Xuankong ou templo suspenso - Erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. O templo que mais parece um “milagre” arquitetônico por sua localização surpreendente fica na província de Shanxi.
O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.
Mosteiro dos Dez Mil Budas - Templo localizado em Sha Tin, em Hong Kong, território autônomo da China, foi construído em meados do século 20.
O caminho que leva ao mosteiro é ornado de ambos os lados por Budas Dourados, cada qual com poses únicas. Embora a nomenclatura diga “dez mil”, são no total 13 mil estátuas de Buda.
Palácio de Potala - Fortaleza construída no século 17, fica na cidade de Lhassa, capital da região autônoma do Tibete - ocupada pela China desde 1950. Está localizado a 3.700 metros de altitude e conta com imensas muralhas interiores.
Até 1959, o Palácio de Potala foi a casa dos Dalai Lamas. A partir desse ano, passou a ser um museu da República Popular da China.
Templo do Céu - Maior complexo de templos da religião e filosofia taoísta do país, fica situado na capital Pequim. O conjunto foi erguido em 1420, na época da China imperial. Desde 1998 é classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
O Templo do Céu era considerado pelas dinastias Ming e Qing um ponto de ligação entre o céu e a terra - o Tian -, sendo local de pedido às forças celestiais pelas colheitas de primavera.
Cidade Proibida - Localizada no centro de Pequim, foi por quase cinco séculos a residência do Imperador - da Dinastia Ming até a Dinastia Qing.
O título de Cidade Proibida para o palácio imperial nasceu do fato de que apenas o imperador, seus familiares e os empregados mais próximos terem acesso ao complexo de prédios da construção.
Grande Muralha da China - Conhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno, soma mais de 20 mil quilÃŽmetros de extensÃ£o, cortando o territÃ³rio da China de leste a oeste.
Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, a Grande Muralha é obra de muitos séculos, com suas primeiras edificações datadas do século II a.C. Ela é definida pela agência especializada da ONU como a maior obra de engenharia militar da história.