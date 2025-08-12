Flipar

Turista danifica guerreiros de Terracota, monumento histórico da China

Um homem chinês de 30 anos danificou duas peças do Exército de Terracota, um dos achados arqueológicos mais espetaculares da história.

Por Flipar
Reprodução do X @tongbingxue

De acordo com o jornal inglês “The Guardian”, no dia 30/05 um turista que “sofre de doença mental” invadiu a área do museu onde ficam as esculturas de argila, na cidade chinesa de Xian.

Reprodução do Youtube Canal The Independent

Segundo os relatos, o homem escalou a rede de proteção, pulou um poço de 5,4 metros de profundidade e “empurrou e puxou” dois guerreiros de argila. Em seguida, ele foi contido por agentes de segurança antes que pudesse causar mais danos ao patrimônio histórico.

Reprodução do Youtube Canal The Independent

O “Exército de Terracota de Xian” é um monumental conjunto de estátuas descoberto por acaso em 1974, quando agricultores chineses faziam a escavação de um poço na localidade.

Reprodução do Youtube Canal The Independent

As representações de argila em tamanho real datam do final do século III a.C. Elas representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, entre 247 a.C. e 221 a.C.

xiquinhosilva/Wikimédia Commons

As estátuas têm tamanhos variados, correspondendo às funções de cada soldado. O conjunto inclui ainda a representação de carruagens e cavalos.

Zossolino/Wikimédia Commons

O “Exército de Terracota de Xian” é um dos grandiosos monumentos da China. Veja a seguir outras construções do tipo que estão situadas no país asiático!

Jesus Arpon/Wikimédia Commons

PalÃ¡cio de VerÃ£o - Localizado na capital Pequim, Ã© uma antiga residÃªncia imperial chinesa que ocupa Ã¡rea de 2,9 quilÃŽmetros quadrados,

Gisling/WikimÃ©dia Commons

Em 1998, o Palácio de Verão foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é composto por palácios, jardins e outras construções de arquitetura clássica.

- ????/Wikimédia Commons

Mosteiro Xuankong ou templo suspenso - Erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. O templo que mais parece um “milagre” arquitetônico por sua localização surpreendente fica na província de Shanxi.

Nicor /Wikimédia Commons

O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã.

BRUNNER Emmanuel /Wikimédia Commons

Mosteiro dos Dez Mil Budas - Templo localizado em Sha Tin, em Hong Kong, território autônomo da China, foi construído em meados do século 20.

Mitchan14 /Wikimédia Commons

O caminho que leva ao mosteiro é ornado de ambos os lados por Budas Dourados, cada qual com poses únicas. Embora a nomenclatura diga “dez mil”, são no total 13 mil estátuas de Buda.

Deror_avi/Wikimédia Commons

Palácio de Potala - Fortaleza construída no século 17, fica na cidade de Lhassa, capital da região autônoma do Tibete - ocupada pela China desde 1950. Está localizado a 3.700 metros de altitude e conta com imensas muralhas interiores.

Imagem de littleP por Pixabay

Até 1959, o Palácio de Potala foi a casa dos Dalai Lamas. A partir desse ano, passou a ser um museu da República Popular da China.

Antoine Taveneaux /Wikimédia Commons

Templo do Céu - Maior complexo de templos da religião e filosofia taoísta do país, fica situado na capital Pequim. O conjunto foi erguido em 1420, na época da China imperial. Desde 1998 é classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Philip Larson/Wikimédia Commons

O Templo do Céu era considerado pelas dinastias Ming e Qing um ponto de ligação entre o céu e a terra - o Tian -, sendo local de pedido às forças celestiais pelas colheitas de primavera.

Divulgação

Cidade Proibida - Localizada no centro de Pequim, foi por quase cinco séculos a residência do Imperador - da Dinastia Ming até a Dinastia Qing.

Imagem de SAMUEL OFOSU por Pixabay

O título de Cidade Proibida para o palácio imperial nasceu do fato de que apenas o imperador, seus familiares e os empregados mais próximos terem acesso ao complexo de prédios da construção.

kallgan/Wikimédia Commons

Grande Muralha da China - Conhecida como uma das sete maravilhas do mundo moderno, soma mais de 20 mil quilÃŽmetros de extensÃ£o, cortando o territÃ³rio da China de leste a oeste.

Fabien Dany /WikimÃ©dia Commons

Tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, a Grande Muralha é obra de muitos séculos, com suas primeiras edificações datadas do século II a.C. Ela é definida pela agência especializada da ONU como a maior obra de engenharia militar da história.

Imagem de carrieisme por Pixabay

Veja Mais

 