'Pai da Aviação': maior inventor brasileiro teve destino trágico

Santos Dumont nasceu em 20/7/1873, em Palmira, município de Minas Gerais que hoje tem cerca de 46 mil habitantes.
A cidade, que fica a 220 km da capital Belo Horizonte, passou a se chamar Santos Dumont em 1932, em homenagem ao inventor.
A casa onde ele nasceu tornou-se o Museu de Cabangu , que conserva objetos pessoais e fotografias do aviador brasileiro.
Ao longo dos anos, Santos Dumont ficou conhecido como 'Pai da Aviação' por ter sido o homem que fascinou o mundo com sua criação: o avião.
A bordo do 14-Bis, Dumont que fez o primeiro voo homologado da história, ao decolar, voar por 60 metros em 7 segundos e pousar, em 23/10/1906. A data tornou-se o Dia do Aviador e da Força Aérea no Brasil.
Segundo a Nasa, antes do brasileiro, os irmãos Wright, inventores americanos, já haviam feito mais de 40 voos na aeronave Flyer, que eles criaram, mas não houve um registro oficial.
Santos Dumont, ao contrário, voou diante do público e a imprensa noticiou, dando início a mudanças efetivas no começo do século 20. Na França, o 14-Bis era chamado de 'Oiseau de Proie' (em português, 'Ave de Rapina').
Posteriormente, Dumont também se destacou pelo Demoiselle, considerado o primeiro ultraleve do mundo. O voou inaugural aconteceu em 1907.
Com 56 kg, o Demoiselle possuía duas hélices de seda em armação de alumínio e tinha esse nome ('senhorita', em francês) devido à sua aparente delicadeza.
Vítima de esclerose múltipla, Dumont fez seus últimos voos em 1909, encerrou as atividades na oficina, mas continuou a atuar na popularização da aviação.
Em 1915, deprimido com o uso de aviões para matar pessoas durante a 1ª Guerra Mundial, Santos Dumont entrou em depressão e decidiu voltar ao Brasil — na época ele vivia na França.
Em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, Dumont viveu numa casa que ele mesmo projetou, que ficou conhecida como 'Encantada'.
A residência virou ponto turístico, um museu que preserva as invenções que Dumont criou para sua própria estadia. Por exemplo, o chuveiro com água quente, único no Brasil na época.
A casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1952.
No livro 'O que eu vi, o que nós veremos', Dumont transcreve cartas que ele enviou ao governo brasileiro (na época Estados Unidos do Brasil) sobre o atraso da indústria aeronáutica no país.
Dumont alertava para a necessidade de construção de campos de pouso militares e de tornar o Brasil tecnologicamente independente.
Em 1920, Santos Dumont mandou construir um mausoléu para sua família no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.
O túmulo é uma réplica da estátua de Ícaro, instalada na comuna francesa de Saint-Cloud em sua homenagem (na foto, ele junto da estátua em 1913).
Na Mitologia Grega, Ícaro é o jovem que ganhou asas do pai - o inventor Dédalo - para que pudesse deixar a Ilha de Creta voando. Mas, Ícaro voou alto demais, o Sol derreteu suas asas e ele acabou caindo.
Em 23/7/1932, dois dias depois de fazer 59 anos, Santos Dumont tirou a própria vida em um quarto do Grand Hotel La Plage, no Guarujá, em São Paulo. O cortejo fúnebre arrastou uma multidão diante de sua enorme popularidade.
Santos Dumont nunca se casou nem teve filhos. As referências a ele até hoje são apenas por sua genialidade e inventividade.