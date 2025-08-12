Flipar 'Pai da Aviação': maior inventor brasileiro teve destino trágico O dia 20/7/2025 marcou os 152 anos do nascimento do maior inventor brasileiro da história: Alberto Santos Dumont. E no dia 23/7 fez 93 anos de sua morte. Um mês marcante para a Aviação. Relembre sua história e importância! Por Flipar

Domínio público