Flipar Ágata: a beleza do mineral que parece tingido à mão A ágata é uma variedade de quartzo do grupo das calcedônias, composta por finas camadas de sílica. Sua principal característica são os padrões de faixas coloridas. Uma beleza que rende delicados adornos e joias. Por Flipar

Arquivo pessoal Mônica Sá