Fique atento! Derrube mitos sobre alimentos supostamente 'saudáveis'

O ideal, portanto, é limitar a três ou quatro pequenas xícaras de café descafeinado por dia. A ingestão exagerada pode ser prejudicial, principalmente para quem tem restrições a essa substância. Afinal, a quantidade residual de cafeína no café descafeinado é de apenas três miligramas por xícara, enquanto no tradicional é entre 70 e 140 miligramas.