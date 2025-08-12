Flipar

Filho se revolta com declaração sobre risco de morte de Faustão e chama médico de 'idiota'

Internado desde 21 de maio devido a uma infecÃ§Ã£o bacteriana aguda com sepse, o ex-apresentador Fausto Silva, de 75 anos, precisou passar por dois procedimentos cirÃºrgicos nesta semana.

Por Flipar
ReproduÃ§Ã£o/Instagram

No dia 6 de agosto, ele teve que se submeter a um transplante de fígado, e no dia 7, a um retransplante renal. Ambos os procedimentos foram planejados há um ano e realizados após a confirmação de compatibilidade com órgãos de um único doador.

Reprodução/X/Ministério da Saúde

Os transplantes foram realizados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a saúde delicada, Faustão já havia passado por um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024.

Reprodução/Instagram

O médico Elisiário Júnior declarou que Fausto tinha baixa chance de sobrevivência, já que a sepse deixe o corpo muito debilitado para reagir aos novos órgãos. Ele disse que o apresentador poderia morrer em pouco tempo.

Reprodução/TV Record

'Foram quatro transplantes em dois anos e ele está com processo infeccioso. Isso [a necessidade de novos transplantes] é o que nós denominamos de falência múltipla de órgãos', disse o médico ao podcast Ielcast.

Reprodução

Em razão da cirurgia, o filho de Fausto, João Silva, cancelou uma festa que reuniria diversas celebridades como Neymar e Ana Maria Braga. Mas rebateu a declaração do médico e rejeitou a ideia de que o apresentador corre risco de vida.

Reprodução/Instagram

João disse que o pai está bem e acrescentou: “Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum'.

Reprodução Instagram

No domingo 10/8, Dia dos Pais, João postou foto de quando era criança, no colo de Faustão, e escreveu: 'Feliz Dia dos Pais para o meu herói'.

Rweprodução Instagram @joaosilva

Apesar dos transplantes, Faustão ainda precisa realizar sessões de hemodiálise regularmente. Ele enfrenta problemas de saúde há anos, incluindo diabetes e cardiopatia.

Reprodução/TV Band

Considerado um dos grandes ícones da TV brasileira, Faustão comandou seu programa nas tardes de domingo da Globo por 32 anos. Relembre sua trajetória!

Divulgação/Band

Fausto Silva nasceu em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, em 2 de maio de 1950.

Reprodução/TV Globo

Ele iniciou sua carreira no rÃ¡dio ainda jovem, passando por emissoras de Campinas e de SÃ£o Paulo, nas quais se destacou pelo estilo irreverente e pela habilidade em improvisar.

ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

A transição para a televisão aconteceu em 1984, quando estreou o programa 'Perdidos na Noite', na TV Gazeta.

Reprodução/TV Band

A atração, que depois foi exibida na RecordTV e na TV Band, se tornou um grande sucesso e foi a porta de entrada para a Rede Globo.

Reprodução/TV Band

Em 1989, Faustão foi contratado para comandar o 'Domingão do Faustão', programa que marcaria sua carreira para sempre.

Reprodução/TV Globo

O programa, exibido por mais de três décadas, tornou-se um marco da TV brasileira, reunindo entrevistas, musicais, competições, quadros de humor, concursos de dança e apresentações de talentos de diferentes áreas.

Divulgação/TV Globo

Faustão se tornou conhecido por seus bordões famosos, como “Ô loco, meu!” e “Quem sabe faz ao vivo!”, além de sua postura direta e informal, responsável por momentos icônicos no ar.

Reprodução/Rede Globo

Além disso, também ficou conhecido como um grande incentivador do humor e da música, revelando talentos e abrindo espaço para artistas consagrados e novos.

Reprodução/TV Band

Em um dos momentos mais emblemáticos da TV brasileira, em 2003 Faustão e Gugu Liberato — que na época rivalizava em audiência no mesmo horário — dividiram tela ao vivo para uma ação comercial.

Reprodução/YouTube

Após deixar a Globo em 2021, Faustão assinou contrato com a Band, onde apresentou o programa diário 'Faustão na Band' entre janeiro de 2022 e maio de 2023.

Divulgação/Band TV

Apesar do investimento e da presença de seu filho João Guilherme como coapresentador, a atração não alcançou os mesmos índices de audiência de sua fase na Globo, e o programa acabou cancelado.

Divulgação/TV Band

Na vida pessoal, Faustão foi casado por dez anos com a artista plástica Magda Colares, com quem teve uma filha. Desde 2002, é casado com a jornalista Luciana Cardoso, com quem teve mais dois filhos.

Reprodução/Instagram

