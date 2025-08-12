Flipar

Menor litoral do Brasil: Piauí tem belas praias que atraem visitantes

O estado do Piauí, no nordeste do Brasil, tem a menor faixa litorânea do país. Sua costa tem apenas 66 km de extensão distribuídos por apenas quatro municípios.

Flickr George Rebelo

Apesar de espremido por dois locais muito badalados para o turismo - entre os Lençóis Maranhenses e a Praia de Jericoacoara (foto), no Ceará -, seu litoral possui atrativos, com belas praias.

Instagram @parnajericoacoara

Um passeio famoso é o que leva de barco ou lancha ao Delta do Rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão.

Flickr Dudu Contursi

O Delta do Rio Parnaíba, também chamado de Delta das Américas, é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo - perde somente para o do Rio Nilo, na África, e o do Rio Me Kong, no Vietnã, na Ásia.

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/Governo federal

A cidade de Parnaíba, a 340 km de Teresina, situa-se em uma planície formada justamente pelo Delta do Rio Parnaíba.

Chico Rasta - Wikimédia Commons

Pelo fato de Teresina ser a única capital nordestina que não é banhada pelo mar, muitas pessoas desconhecem que o Piauí tem um litoral rico, atraente para o turismo.

Olavomm/Wikimédia Commons

O curto litoral piauiense oferece belas praias aos visitantes. Ele é dividido entre as praias das cidades de Luís Correia e de Cajueiro da Praia.

Reprodução do Instagram @cajueiropraia

O município de Luis Correia fica a somente 12 km da cidade de Parnaíba, o que garante ao turista que quer desfrutar de suas praias a possibilidade de hospedar-se em uma cidade com melhor infraestrutura.

Flickr Vanderson de Paulo

Já no caso das praias de Cajueiro da Praia, o mais frequente é que os turistas se hospedem na praia de Barra Grande, a 70 km de Parnaíba. Conheça a seguir as principais praias do Piauí.

Flickr Otávio Nogueira

Praia da Barrinha - Localizada entre Barra Grande e Cajueiro da Praia, é um recanto tranquilo e paradisíaco, repleto de coqueirais e casas coloridas.

Flickr Michael Strugale

Praia Peito de Moça - Batizada com esse nome em função dos moldes de suas dunas, situa-se entre as Praias do Coqueiro e Atalaia. É uma praia tranquila, preenchida por areias brancas e mar azul.

Divulgação

Praia de Carnaubinha - Cercada por dunas e coqueirais, é uma praia paradisíaca de águas tranquilas e esverdeadas. Fica localizada entre as praias do Arrombado e de Macapá.

- Divulgação

Praia do Pontal - Situada no Delta do Parnaíba, em área de proteção ambiental, é acessível apenas por via marítima. Possui uma extensa faixa de areia que separa as águas do rio e do mar.

Divulgação

Praia do Maramar - Localizada na cidade de Luís Correia, próximo à Praia do Macapá, é mais uma praia piauiense em que reinam a tranquilidade e as belezas naturais. Com extensa faixa de areia branca e fina, tem um mar convidativo para mergulhos e prática de esportes como o kitesurf.

Reprodução de Youtube

Praia do Arrombado - Localizada no município de Luís Correia, fica a uma pequena distância da Praia do Coqueiro. É uma área ideal para quem busca refúgio e relaxamento por seu ambiente calmo e simples.

Reprodução do Instagram @praiadoarrombado.pi

Praia do Coqueiro - Situada a 10 km do centro de Luis Correia, é uma antiga vila de pescadores e um dos lugares mais procurados do Piauí. Com uma barreira de corais em parte importante de sua extensão, conta com águas transparentes e ventos fortes o ano inteiro, o que a torna atraente para os praticantes de kitesurf.

Reprodução Ministério do Turismo

Praia da Pedra do Sal - Com 8 km de extensão, é a única praia da importante cidade de Parnaíba. É separada por um morro de rochedos que a divide em uma parte brava, com mar de ondas grandes que atrai surfistas, e outra mansa, adequada para quem busca descanso.

Flickr Xan

Praia de Macapá - Localizada na cidade de Luís Correia, é dotada de águas mornas e calmas, porém com ventos constantes. Ideal para passeios em família e prática de kitesurf.

Mayra Pavanello Munerato/Wikimédia Commons

Praias de Barrinha e Ponta do Sardim - Localizadas no município de Cajueiro da Praia, oferecem cenário paradisíaco, com exuberantes coqueiros, casas coloridas e mar azul e calmo.

Reprodução de Yotube

Praia de Barra Grande - Localizada em Cajueiro da Praia, reúne belezas naturais e é a mais frequentada da região. É atraente tanto para quem busca tranquilidade como quem gosta de passeios que ofereçam contato com a natureza e aventura.

Mayra Pavanello Munerato/Wikimédia Commons

Praia de Atalaia - Com ampla faixa de areia e Ã¡guas mornas, estÃ¡ repleta de quiosques em sua orla. A Praia fica no municÃ­pio de LuÃ­s Correia, tem acesso fÃ¡cil pela proximidade com ParnaÃ­ba.

Moacir Ximenes/WikimÃ©dia Commons

