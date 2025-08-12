Flipar Reservatório de água na Europa remonta a 6 milhões de anos; conhece? Um aquífero oculto ao longo da costa italiana foi descoberto em 2023 por cientistas europeus. Ele está localizado nas profundezas das montanhas Hyblaean, na Sicília, no sul da Itália. O Flipar mostrou à época e recupera para relembrar. Por Flipar

Stella/Wikimedia Commons