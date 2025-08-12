Flipar Shoppings que se destacam pela grandiosidade em diferentes países Os shoppings, hoje em dia, são ambientes que, além do grande número de lojas para compras, oferecem espaços de lazer cada vez mais procurados pelos condumidores. Afinal, geralmente têm conforto e segurança. Conheça grandes shoppings pelo mundo! Por Flipar

Divulgação Caxias Shopping