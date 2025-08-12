Flipar Curiosidades da vida: veja fatos que surpreendem As tampas das canetas esferográficas têm um furinho por questão de segurança. Isso mesmo: é que, se a pessoa engolir a tampinha, o furo permite a passagem de ar para evitar asfixia. Confira essas e outras curiosidades! Por Flipar

Carlos Delgado WIKIMEDIA COMMONS