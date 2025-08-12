Flipar Ouro leva fama, mas metal mais valioso do mundo é diferente; saiba qual Os metais preciosos são elementos químicos raros, de alto valor econômico, menos reativos e mais suaves e lustrosos do que os outros. Os mais famosos são ouro, prata e platina. Mas o título de mais valioso vai para um desconhecido: o ródio. Por Flipar

- Alchemist-hp/Wikimédia Commons