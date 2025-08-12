Estâncias termais e seus banhos quentes naturais; descubra esse lazer relaxante

Caldas Novas - GO - Conhecida por suas fontes termais, a cidade tem vários parques aquáticos com piscinas de água quente ao ar livre, ideais para lazer e relaxamento. A região, que também abrange outros parques de água aquecida, é considerada a maior estância hidrotermal do planeta, com uma vazão de 7,5 milhões de litros de água por hora.
Caldas Novas é o local mais conhecido nesse segmento no Brasil. Os melhores meses para o turismo na cidade - e na região como um todo - são entre maio e agosto, quando as temperaturas mais baixas combinam bem com a água aquecida.
Termas do Rio Quente - Rio Quente - Oferece piscinas naturais de água quente em meio à natureza, com diversas atrações ao ar livre e um ambiente tropical.
Rio Quente é um destino turístico famoso por ter o maior rio de águas termais do mundo, com 12 km de extensão.
Hot Park - Rio Quente - GO - Inaugurado em 1997, também fica no Rio Quente, oferecendo uma experiência única com suas águas naturalmente aquecidas e diversas atrações aquáticas. O parque tem mais de 55 mil m² e as águas naturalmente atingem 37,5°C.
O parque tem um brinquedo chamado de Xpirado que é o maior toboágua de águas quentes do mundo, com 35 metros de altura. APraia do Cerrado, com 6 milhões de litros de água, é maior piscina do Brasil e quinta maior do mundo.
Poços de Caldas - Famosas mundialmente, as águas sulfurosas de Poços de Caldas são raras, com origem vulcânica. Por isso possuem um forte odor, uma textura mais oleosa e chegam à superfície a uma temperatura de 42°C. Em 2022, foi oficializada como membro da Associação Europeia de Cidades Termais Históricas
Águas Termais de Caxias do Sul - Caxias do Sul - RS - Possui um complexo com várias piscinas de águas termais ao ar livre, ideais para quem busca relaxamento e diversão atenuando o frio da região.
Afinal, e temperatura média anual de Caxias do Sul é de 17 °C. A cidade, no nordeste do Rio Grande do Sul, fica a 817 metros de altitude, sendo a maior da Serra Gaúcha.
Águas Quentes de São Lourenço e Caxambu - MG - As cidades, famosas por serem estâncias minerais, têm alguns hotéis com área de lazer onde a água é aquecida. O Hotel Fazenda Ramon, por exemplo, tem um parque aquático com água quente, toboágua, freefall e rio lento.
Esse rerlaxamento em piscinas quentinhas são mais uma opção nas cidades onde o grande atrativo é a água mineral - de diversos tipos - que sai diretamente das fontes.
As águas das estâncias de São Lourenço e Caxambu são conhecidas por suas propriedades curativas e são ricas em minerais, oferecendo várias fontes com diferentes temperaturas.
Termas de Araxá - Araxá - MG - Famosa por suas águas radioativas, a estância termal oferece tratamentos terapêuticos e um ambiente relaxante em um complexo histórico. O Complexo do Barreiro é um refúgio de bem-estar, com suas fontes de águas medicinais.p
Thermas dos Laranjais - Olímpia - SP - O parque aquático tem piscinas de águas quentes, inclusive com ondas . O Rio Lento tem águas a quase 40°C em mais de 300 metros. E ainda toboáguas, montanha-russa aquática e praias artificiais. As fontes termais de Olímpia foram achadas nos anos 1960, durante a exploração de petróleo. Águas de Lindoia e Lins também ficam nessa região com águas termais.
Parque Aquático do Hotel Termas - Monte Alegre do Sul - SP -Este parque aquático tem diversas opções de banhos termais ao ar livre, rodeado por áreas verdes e tranquilas, muito procurado por famílias.
Termas de São João - São João do Sul - SC - As piscinas ao ar livre são cercadas pela natureza, proporcionando uma experiência relaxante. A água que abastece as piscinas sai de um poço de 1.372m, a 52ºC, sendo considerada uma das águas termais naturais mais quentes do Brasil.
Termas de Gravatal - Gravatal - SC - Conhecida por suas águas sulfúricas, oferece diversas opções de relaxamento. O Hotel Internacional Gravatal, por exemplo, é abastecido com água termal direto da fonte, a uma temperatura média de 36 graus, em todas as estações. Seja nas piscinas, nas banheiras, duchas e até mesmo nos chuveiros e torneiras dos quartos a água é sempre quente.
Thermas de São Pedro - São Pedro do Sul - RS - Tem piscinas termais ao ar livre, rodeadas por um ambiente natural. O parque tem a maior piscina de ondas do estado de São Paulo com mais de mil metros quadrados de área construída e milhões de litros de água , além de grutas e cascatas.
Termas no Paraná - O estado tem mais de 20 pousadas que oferecem piscinas de água quente ao ar livre com um ambiente acolhedor e várias opções de lazer.
Situado a apenas 12 km das Cataratas do Iguaçu, o Mabu Thermas Grand Resort, por exemplo, foi construído sobre o Aquífero Guarani, apontado como a maior reserva termal subterrânea de águas do mundo. Assim, o complexo de piscinas mantém temperaturas constantes de 36º C em qualquer época do ano.