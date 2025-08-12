Flipar As cidades mais frias do mundo; se bobear, tudo vira gelo As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. Em maio de 2024, em plena primavera, por exemplo, a mínima chegou a oito graus negativos. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos. Por Flipar

Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life