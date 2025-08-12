Flipar

Fé, filosofia e iluminação marcam tradição budista

O Budismo é uma das religiões mais difundidas do mundo, com cerca de 500 milhões de seguidores. No Brasil, são cerca de 250 mil pessoas que seguem a filosofia de Sidarta Gautama, o Buda.

A festa da iluminação de Buda, também conhecida como Vesak, é uma das datas mais importantes do calendário budista. Entre 1º e 8 de dezembro, os budistas celebram a iluminação de Sidarta Gautama em vários templos espalhados pelo país.

De acordo com a tradição budista, Sidarta Gautama nasceu como um príncipe no século 6 a.C., na Índia. Ele cresceu em um ambiente de riqueza e privilégio, mas ficou insatisfeito com a vida mundana. Aos 29 anos, abandonou sua família e sua riqueza para se dedicar à busca da iluminação.

Depois de seis anos de meditação e ascetismo, Sidarta Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia. Ele então se tornou Buda, o iluminado.

Embora o Budismo tenha se originado na Índia, ao longo do tempo ele se espalhou para várias partes da Ásia e também ganhou adeptos em outras partes do globo.

Os ensinamentos de Buda são baseados na ideia de que o sofrimento é inerente à vida e a iluminação é o caminho para a libertação das angústias. Os templos também são importantes centros culturais e educacionais, onde os budistas aprendem sobre religião e filosofia.

Alguns dos principais templos budistas do mundo incluem o Templo de Mahabodhi, em Bodh Gaya, Índia, local onde Buda alcançou a iluminação. Conheça outros templos famosos!

Templo de Angkor Wat, em Siem Reap, Camboja: Este templo é um dos maiores e mais impressionantes templos budistas do mundo.

Templo de Borobudur, em Java, Indonésia: Este é oficialmente o maior templo budista do mundo.

Templo de Todai-ji, em Nara, Japão: Este templo é o lar da maior estátua de bronze do mundo, uma estátua de Buda.

Templo de Jokhang, em Lhasa, Tibete: Este templo é o mais importante templo budista tibetano.

O budismo é uma religião que envolve diferentes escolas e tradições. No entanto, todos os budistas compartilham a crença nos ensinamentos de Buda e no objetivo da iluminação.

Os ensinamentos centrais do Budismo são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho Óctuplo.

As Quatro Nobres Verdades afirmam que a vida é permeada pelo sofrimento (dukkha), que a origem do sofrimento está no desejo e na ignorância, que é possível cessar o sofrimento, e que há um caminho para alcançar a cessação do sofrimento.

O Nobre Caminho Óctuplo é uma série de práticas éticas e mentais que, quando seguidas, ajudam a alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de nascimento e morte (samsara).

Algumas das principais escolas budistas incluem a Theravada, a escola mais antiga do budismo, que enfatiza a prática dos ensinamentos originais de Buda.

E por último a Vajrayana, a escola mais esotérica do Budismo, que enfatiza a prática da meditação e da energia vital.

