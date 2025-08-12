Flipar Caranguejos e siris: entenda suas pequenas diferenças Fontes de proteína magra e nutrientes, caranguejos e siris possuem carnes macias e são pratos consumidos em áreas litorâneas pelo Brasil. Assim, fora da gastronomia, esses crustáceos têm suas diferenças na construção física e no habitat em que podem viver. Por Flipar

Pixabay