Pra quem não viu: Entenda por que filho de Faustão chamou médico de 'idiota'

No dia 6 de agosto, ele teve que se submeter a um transplante de fígado, e no dia 7, a um retransplante renal. Ambos os procedimentos foram planejados há um ano e realizados após a confirmação de compatibilidade com órgãos de um único doador.
Os transplantes foram realizados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a saúde delicada, Faustão já havia passado por um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024.
O médico Elisiário Júnior declarou que Fausto tinha baixa chance de sobrevivência, já que a sepse deixe o corpo muito debilitado para reagir aos novos órgãos. Ele disse que o apresentador poderia morrer em pouco tempo.
'Foram quatro transplantes em dois anos e ele está com processo infeccioso. Isso [a necessidade de novos transplantes] é o que nós denominamos de falência múltipla de órgãos', disse o médico ao podcast Ielcast.
Em razão da cirurgia, o filho de Fausto, João Silva, cancelou uma festa que reuniria diversas celebridades como Neymar e Ana Maria Braga. Mas rebateu a declaração do médico e rejeitou a ideia de que o apresentador corre risco de vida.
João disse que o pai está bem e acrescentou: “Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idiota. Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum'.
No domingo 10/8, Dia dos Pais, João postou foto de quando era criança, no colo de Faustão, e escreveu: 'Feliz Dia dos Pais para o meu herói'.
Apesar dos transplantes, Faustão ainda precisa realizar sessões de hemodiálise regularmente. Ele enfrenta problemas de saúde há anos, incluindo diabetes e cardiopatia.
Considerado um dos grandes ícones da TV brasileira, Faustão comandou seu programa nas tardes de domingo da Globo por 32 anos. Relembre sua trajetória!
Fausto Silva nasceu em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, em 2 de maio de 1950.
Ele iniciou sua carreira no rádio ainda jovem, passando por emissoras de Campinas e de São Paulo, nas quais se destacou pelo estilo irreverente e pela habilidade em improvisar.
A transição para a televisão aconteceu em 1984, quando estreou o programa 'Perdidos na Noite', na TV Gazeta.
A atração, que depois foi exibida na RecordTV e na TV Band, se tornou um grande sucesso e foi a porta de entrada para a Rede Globo.
Em 1989, Faustão foi contratado para comandar o 'Domingão do Faustão', programa que marcaria sua carreira para sempre.
O programa, exibido por mais de três décadas, tornou-se um marco da TV brasileira, reunindo entrevistas, musicais, competições, quadros de humor, concursos de dança e apresentações de talentos de diferentes áreas.
Faustão se tornou conhecido por seus bordões famosos, como “Ô loco, meu!” e “Quem sabe faz ao vivo!”, além de sua postura direta e informal, responsável por momentos icônicos no ar.
Além disso, também ficou conhecido como um grande incentivador do humor e da música, revelando talentos e abrindo espaço para artistas consagrados e novos.
Em um dos momentos mais emblemáticos da TV brasileira, em 2003 Faustão e Gugu Liberato — que na época rivalizava em audiência no mesmo horário — dividiram tela ao vivo para uma ação comercial.
Após deixar a Globo em 2021, Faustão assinou contrato com a Band, onde apresentou o programa diário 'Faustão na Band' entre janeiro de 2022 e maio de 2023.
Apesar do investimento e da presença de seu filho João Guilherme como coapresentador, a atração não alcançou os mesmos índices de audiência de sua fase na Globo, e o programa acabou cancelado.
Na vida pessoal, FaustÃ£o foi casado por dez anos com a artista plÃ¡stica Magda Colares, com quem teve uma filha. Desde 2002, Ã© casado com a jornalista Luciana Cardoso, com quem teve mais dois filhos.