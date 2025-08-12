Pasme! Esportes 'doidos' divertem o público pelo mundo

Corrida de Queijo - Tradicional em Cotswolds, na Inglaterra. Queijos de gloucester, redondos, são lançados do alto de uma colina e os participantes têm que descer correndo para tentar pegar. O queijo alcança 112 km/h de velocidade e na correria ladeira abaixo,ocorrem lesões nos participantes. Por isso, uma equipe de socorro fica de prontidão, com ambulância. Quem vence ganha o quê? Um queijo!