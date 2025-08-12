Pasme! Esportes 'doidos' divertem o público pelo mundo

Boxe de Xadrez - São 11 rodadas: seis de xadrez, com quatro minutos cada, e cinco de boxe, com três minutos cada. O embate sempre começa pelo xadrez. Vence quer der nocaute no boxe ou fizer xeque-mate no xadrez. O desempate é pelo número de pontos no boxe.
Corrida de Drones - Os donos manipulam os drones remotamente e as corridas não são um simples voo de um ponto a outro. Há obstáculos no percurso e a velocidade em manobras pode chegar a 160 km/h.
Luta de Dedo do Pé - É como se fosse uma queda de braço, mas com o pé. As rodadas começam com o pé direito e depois o esquerdo. Para vencer, é preciso prender os dedos do pé do rival por pelo menos 3 segundos.
Corrida de Cortador de Grama - É obrigatório usar sapatos macacão e capacete. Na competição, os cortadores ficam sem as lâminas de corte. A participação de jovens só é permitida com autorização dos pais.
Mergulho no Pântano - Eca! Vence quem fizer o percurso de 110 metros numa vala de lama em menos tempo. Depois da competição, o desafio é ficar limpo e cheiroso.
Bossabol - Mistura de futebol, vôlei, capoeira, ginástica, tudo isso numa quadra de colchão inflável com dois trampolins. Os participantes jogam ao som de música. Os juízes têm mesa de DJ, microfone, apito e instrumentos de percussão.
Corrida de Queijo - Tradicional em Cotswolds, na Inglaterra. Queijos de gloucester, redondos, são lançados do alto de uma colina e os participantes têm que descer correndo para tentar pegar. O queijo alcança 112 km/h de velocidade e na correria ladeira abaixo,ocorrem lesões nos participantes. Por isso, uma equipe de socorro fica de prontidão, com ambulância. Quem vence ganha o quê? Um queijo!
Corrida sobre Varas de Bambu - Tradicional em Guizhou, no sudoeste da China. Os competidores ficam num mastro de 7 metros de comprimento e usam uma vara mais fina como remo.
Passagem de roupa radical - Esporte radical em que os praticantes passam uma camisa com ferro automÃ¡tico em locais perigosos: topo de montanha, numa canoa, praticando esqui na neve ou no ar, com para-quedas.
Luta de Sabres de Luz - Reconhecido oficialmente como esporte na França em 2019, essa luta parece coisa de Star Wars. Mas sem o perigo de ferir alguém. Os sabres são feitos de policarbonato. E o espetáculo fica por conta de lâmpadas LED e sons emitidos durante a disputa.
Olimpíada Caipira Red Neck Games - Realizado na Georgia, reúne provas toscas e bizarras, como agarrar pé de porco com a boca, arremessar assento de privada, dar barrigada em poço de lama e 'peidar' com a axila.
Hobby Horsing - Sucesso na Finlândia, combina saltos de equitação com balé e cavalgada em cavalo de brinquedo. Praticado principalmente por jovens mulheres, inspirou o documentário 'Hobbyhorse Revolution', de Selma Vilhunen.
Rolagem de troncos - Dois competidores ficam sobre um tronco flutuante e tentam fazer com que o rival caia na água. Eles podem chutar o tronco ou tentar mudar de direção, mas não podem tocar ou cruzar a linha central.
Lenhadorismo - Os competidores usam machados e motosserras para cortar madeiras de espessuras diferentes, conforme a modalidade. Em alguns casos, é preciso subir para tirar a parte superior da estrutura de madeira.
Carregamento de Esposas - O homem tem que correr com uma mulher de no mínimo 49 kg e 17 anos sobre os ombros. Apesar do nome, eles não precisam ser casados. Pode pegar uma mulher emprestada! Quem vence, ganha o peso da mulher em cerveja.
The Color Run - Os participantes fazem uma corrida normal de 5 quilômetros, mas com uma peculiaridade: são banhados com pó colorido, feito de amido de milho.
Luta de Robôs - Os robôs são colocados num ringue e 'brigam', manipulados pelos donos com uso de joysticks, como se fosse um videogame. Parece uma rinha de galos, só que com máquinas.
Arremesso de Bicicleta - O praticante percorre uma rampa com a bicicleta e salta num lago soltando a bicicleta para que ela vá longe. É obrigatório usar capacete, tênis e colete salva-vidas. Para a bicicleta ficar leve e solta, vale tirar freios, câmbios e trocadores. Costuma-se acoplar espaguetes de piscina na bike para evitar que ela afunde.
Futebol com Bolha - Os jogadores ficam apenas com as pernas de fora e são encorajados a saltar e 'bater' uns nos outros pela posse da bola. A bolha deve medir 1,5 metros e cobrir a cabeça, o tronco e os braços do jogador.
Corrida de Obstáculos na Lama - A modalidade incluir provas de corrida, gincana, treinamento militar e resistência. Tudo num lamaçal em que o lema é 'quanto mais imundo melhor'. Sabe aquele cenário após um alagamento causado por temporal? É pior. Só que sem drama.
Boliche na Estrada - Parece um golfe. Os participantes jogam a bola em uma estrada rural e a pessoa que cruzar todo o comprimento da estrada primeiro vence a competição.
Quidditch - Chamado quadribol no Brasil, é o esporte dos bruxos da saga Harry Potter. Dois times de 7 jogadores cada, sem distinção de gênero, disputam num campo retangular, com cantos arredondados e três aros de gol, de diferentes alturas. Todos em cima de vassouras!