Flipar Mata Hari: uma história de sedução, escândalo e condenação à morte 7 de agosto marcou em 1876 o nascimento de uma mulher que entraria para a história como dançarina exótica e espiã, morta sob acusação de traição. Mata Hari, nascida em Leeuwarden, na Holanda, foi executada em Vincennes, na França, em 15 de outubro de 1917. Ela tinha 41 anos. Por Flipar

wikimedia commons/Merkelbach, Jacob