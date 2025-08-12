Beterraba faz bem pra saúde e ajuda no bem-estar; veja

Essa raiz tuberosa é rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês.
Rica em ferro, ela possui vitamina C potencializada por sua ação antioxidante. Além disso, traz benefícios como o combate à anemia, à perda excessiva de líquidos, problemas no baço e fígado, prisão de ventre e outros.
É comum achar que a beterraba é uma raiz, como a cenoura e a mandioca, porém o órgão de reserva é o caule, mais especificamente o colo da planta.
Quando em condição natural, a beterraba se conserva por até uma semana, sendo mantida em local fresco e sombreado. Também é usada como combustível alternativo na Europa, sendo usada para a preparação de etanol.
A beterraba é recomendada para situações de anemia, devido à riqueza em ferro e ácido fólico. Assim, as folhas desse alimento possuem propriedades benéficas, semelhantes às folhas do espinafre, ambas sendo utilizadas na indústria farmacêutica devido às suas qualidades terapêuticas.
Tem ação neutralizadora de ácidos e auxilia a formação de glóbulos vermelhos. Por ser rica em ferro e cobre, auxilia na produção de plaquetas, promove fortalecimento muscular devido à sua alta concentração de potássio e manganês, fortalece tendões e tem ação anti-inflamatória.
Normalmente, as raízes roxas da beterraba são comidas cozidas, assadas ou cruas, sozinhas ou combinadas com qualquer salada de legumes.
No leste europeu, a sopa de beterraba, como a borscht, é um prato popular. Na cozinha indiana, a beterraba picada, cozida e temperada é um prato comum.
As folhas novas podem ser adicionadas cruas às saladas, enquanto as folhas maduras são mais comumente servidas cozidas ou no vapor, caso em que têm sabor e textura semelhantes ao espinafre.
A beterraba pode ser fervida ou cozida no vapor, descascada e depois comida quente com ou sem manteiga como iguaria; cozido, em conserva e depois comido frio como condimento; ou descascado, ralado cru e depois comido como salada.
Popular nos hambúrgueres australianos, uma fatia de beterraba em conserva é combinada com outros condimentos em um hambúrguer de carne bovina para fazer um hambúrguer australiano.
Quando o suco de beterraba é usado, ele é mais estável em alimentos com baixo teor de água, como sorvetes e recheios de frutas.
A beterraba também fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos.
Isso facilita a circulação de sangue e ajudando, assim, a controlar a pressão arterial e melhorar o rendimento durante os treinos.
Com boas quantidades de potássio e cálcio, minerais que são importantes para o bom funcionamento do músculo e para a contração muscular, a beterraba e as folhas desse tubérculo são boas opções de alimentos.
A beterraba ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, contra o envelhecimento precoce. Ela contém boas quantidades de vitamina A, vitamina C e betalaínas, nutrientes e compostos bioativos que funcionam como potentes antioxidantes.
A beterraba ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, porque contém antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a absorção de colesterol a nível intestinal.
Com boas quantidades de fibras, a beterraba estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a evacuação e ajudando, assim, a combater a prisão de ventre.
Ela tem ação antioxidante e anti-inflamatória, evitando os danos causados pelos radicais livres às células saudáveis, e ajudando, assim, a prevenir o surgimento do câncer.
Além disso, a beterraba mantém a saúde dos olhos previne cataratas, pois contém vitamina A, um nutriente que evita o surgimento de xeroftalmia. Essa é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar secura, dificuldade de enxergar em ambientes escuros e cegueira.
Rica em vitamina B9, ou ácido fólico, a beterraba ajuda a evitar doenças cardiovasculares, como AVC, aterosclerose ou infarto, porque parece diminuir os níveis de homocisteína no organismo.
Homocisteína é um aminoácido que, quando está elevado, pode causar alterações nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças no coração.
Por fim, a beterraba é comercializada em feiras e supermercados, podendo ser usada crua ou cozida em preparações como saladas, sopas, sucos, patês, bolos e sopas. Suas folhas também podem ser usadas em refogados, omeletes, sopas e panquecas.