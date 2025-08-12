Flipar Beterraba faz bem pra saúde e ajuda no bem-estar; veja Nossa saúde é reflexo dos alimentos que ingerimos ao longo do dia. Assim, a beterraba é um vegetal rico em vitamina A, betalaína, carotenoides e flavonoides, antioxidantes, que traz inúmeros benefícios aos indivíduos. Por Flipar

Duque2010 - Flickr