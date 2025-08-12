País que vai além do canal: Panamá tem atrações pouco conhecidas

E, há 121 anos, em 3/11/1903, o país declarou independência da Colômbia. Vamos, então, saber mais sobre os principais pontos desta simpática nação, que é muito mais do que o canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico.
Começando por Casco Viejo, centro histórico da Cidade do Panamá. Foi fundado em 1673 após a destruição da antiga cidade. É conhecido por sua arquitetura colonial, ruas de paralelepípedos e uma mistura de estilos que refletem a herança cultural da cidade.
Por lá há várias praças, igrejas e museus, além de uma vibrante vida noturna e ótimos restaurantes. É, assim, o principal ponto turístico do país norte-americano.
O Miraflores Visitor Center é um centro de visitantes localizado na eclusa de Miraflores, parte do Canal do Panamá.
Ele oferece uma visão fascinante sobre o funcionamento do canal, com exposições interativas e um cinema que exibe documentários sobre sua construção e operação.
Você também pode observar os navios passando pelas eclusas (engenharia hidráulica que permite que embarcações subam ou desçam os rios ou mares em locais com desníveis), o que é uma experiência incrível.
Já as Ilhas San Blas são um arquipélago composto por cerca de 365 ilhas, conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas.
Administradas pela comunidade indígena Guna Yala, as ilhas oferecem contato com a cultura local, além de oportunidades para mergulho e relaxamento em um cenário paradisíaco.
A Calzada de Amador é uma estrada que liga várias ilhas ao continente, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e do Canal do Panamá.
É um ótimo lugar para passear, andar de bicicleta e aproveitar a brisa do mar. Também abriga diversos restaurantes, lojas e o Biomuseu.
Falando nele, o Biomuseu, projetado pelo famoso arquiteto Frank Gehry, é dedicado à biodiversidade do Panamá e à sua importância ecológica.
O museu apresenta exposições interativas que exploram a história natural do Panamá e seu papel como um ponto de conexão entre as Américas. A arquitetura colorida e única do edifício também é uma atração à parte.
O Parque Nacional Volcán Barú é uma área protegida localizada na província de Chiriquí, abrigando o ponto mais alto do Panamá, que se eleva a cerca de 3.474 metros. É um dos poucos lugares em que se pode observar o oceano Atlântico e o Pacífico ao mesmo tempo.
O parque Ã© conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando vÃ¡rias espÃ©cies de plantas e animais, muitas das quais sÃ£o endÃªmicas da regiÃ£o. Ã? um Ã³timo lugar para observaÃ§Ã£o de aves e ecoturismo.
Além destes lindos pontos turísticos, historicamente, o Panamá foi palco de importantes eventos que moldaram sua identidade. Em 1821, o país declarou sua independência da Espanha e uniu-se à Colômbia sob a liderança de Simón Bolívar.
No entanto, foi apenas em 1903 que, com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá se tornou um país independente da Colômbia.
Essa intervenção americana foi motivada pela construção do Canal do Panamá, inaugurada em 1914 e que se tornou um dos principais corredores de transporte do mundo.
Os EUA controlaram o canal até 2000, quando a administração foi transferida para o Panamá, após um acordo assinado pelo general Omar Torrijos.
Com uma história rica, uma localização estratégica e um futuro promissor, ele se destaca como um ponto de convergência entre culturas, economias e histórias.
O Panamá transcende o seu canal icônico, oferecendo um rico patrimônio cultural e paisagens deslumbrantes. Mais do que apenas o 'país do canal', o Panamá exibe uma rica história cultural e natural, sendo um destino imperdível para os amantes das viagens.