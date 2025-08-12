Flipar Aderência e paisagismo: hera se destaca na decoração e pelo lado espiritual OriginÃ¡ria da Europa, Ãsia e Ãfrica, com diversas espÃ©cies e variedades distribuÃ­das por essas regiÃµes, a hera Ã© uma planta que chama a atenÃ§Ã£o pela sua versatilidade e facilidade de aderÃªncia. Ela Ã© muito utilizada em paisagismo para cobrir muros, cercas e cobertura de solo. Por Flipar

Pixabay