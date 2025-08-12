Recortes exuberantes entre montanhas: veja belos fiordes pelo mundo

Fiorde de Sogn - Noruega - É o maior fiorde da Europa, e o segundo maior do mundo, superado somente pelo Scoresby Sund, na Groenlândia. Tem 205 km de extensão, desde Skjolden até Solund. Alcança até 1.308m de profundidade. As falésias à margem do fiorde alcançam cerca de 1.000m de altitude. Povoados formados no percurso se ligam uns aos outros por barcos.