Cidade dos pecados, dos cassinos e também dos casamentos: conheça Las Vegas

Havia até casamentos com sósia de Elvis Presley, em capelas especializadas, que ofereciam variedade de pacotes, entre US$ 350 e US$ 1.000.
Mas a empresa Authentic Brands Group, que detinha os direitos de imagem do Rei do Rock, decidiu proibir o uso da figura do artista para fins comerciais e jogou água no chope dos noivos que estavam com a 'má intenção'.
Foi em Las Vegas, por sinal, que um casal acabou conseguindo a cantora Adele como 'madrinha' durante um show. A influenciadora Gabi Alvarenga e seu noivo Gui Marangon ainda vestiam o as roupas do casamento, o que chamou a atenção da cantora.
Adele então interrompeu seu show para perguntar de onde era o casal. Gabi respondeu 'Brasil', deixando a cantora animada. Foi então que o noivo teve a ousadia de perguntar se ela gostaria de ser a madrinha deles
“Eu adoraria ser madrinha a vocês”, respondeu a cantora, para a surpresa dos brasileiros. Não satisfeita, Adele ainda pegou o buquê e começou a cantar a marcha nupcial no palco.
Cidade de surpresas, Las Vegas fica no estado de Nevada, no deserto de Mojave, no sudoeste dos Estados Unidos. É conhecida como a 'Cidade do Pecado' pelas atrações turísticas para o entretenimento adulto, com cassinos, shows, restaurantes e bares.
Las Vegas foi fundada em 1905, como um posto avançado de correios. No entanto, seu crescimento se deu a partir da década de 1930, quando a legalização dos jogos de azar e a construção da represa Hoover impulsionaram o turismo.
Atualmente, Las Vegas é uma das cidades mais visitadas do mundo, recebendo mais de 40 milhões de turistas por ano. São visitantes de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil.
Não há voos diretos do Brasil para Las Vegas, mas quem deseja visitar a cidade pode fazer conexões em hubs internacionais em Miami (foto), Dallas ou Houston?.
A cidade de Las Vegas é dividida em duas partes: o centro, onde estão localizados os principais cassinos e atrações turísticas, e a Strip, uma avenida de 6,7 km de extensão que abriga alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo.
Entre eles, o hotel Wynn Las Vegas, que combina design moderno com opulência, oferecendo quartos espaçosos e impecavelmente decorados, dois spas premiados com cinco estrelas pela Forbes, um campo de golfe, piscinas com cabanas luxuosas e restaurantes liderados por chefs renomados. Também tem boutiques de grifes como Chanel e Louis Vuitton.
Outro hotel muito famoso e sofisticado é o Bellagio, que tem uma atmosfera inspirada em vilas italianas, com um lago artificial, fonte 'dançante' e jardins botânicos internos que mudam conforme as estações.
O hotel é conhecido também por restaurantes premiados, um cassino elegant e e uma galeria de arte de alto padrão. A infraestrutura é planejada para impressionar com luxo e entretenimento em grande escala?.
O Venetian, com uma réplica de Veneza dentro do hotel, e o Luxor, que tem um formato de pirâmide egípcia, são outros dos hotéis famosos da cidade.
Além das atrações turísticas, Las Vegas também é um importante centro de negócios e comércio. A cidade abriga a sede de várias empresas, como a Caesars Entertainment e a MGM Resorts International.
Tanto luxo - associado ao ambiente de cassinos - vem sendo explorado também no cinema. 'Cassino', de 1995, dirigido por Martin Scorsese, mergulha na vida de Sam Rothstein, um gerente de cassino, explorando os bastidores do crime organizado e as complexas dinâmicas do mundo dos cassinos em Las Vegas na década de 1970.
'Onze Homens e um Segredo', de 2001, é um thriller sobre um grupo de ladrões liderados por Danny Ocean, que planejam um assalto audacioso a três dos maiores cassinos de Las Vegas. O filme captura a elegância e o glamour da cidade
'Se Beber, Não Case!' , de 2009, é uma comédia que acompanha um grupo de amigos que viaja a Las Vegas para uma despedida de solteiro. Após uma noite de excessos, eles acordam sem lembranças do que aconteceu e precisam juntar as peças para encontrar o noivo desaparecido. E há muitos outros filmes ambientados em Las Vegas.
Mas Las Vegas também oferece acesso a paisagens naturais deslumbrantes, com espaços verdes que são procurados para passeio, relaxamento ou aventura.
O Red Rock Canyon fica a cerca de 27 km da cidade. O parque estadual é perfeito para trilhas, escalada e passeios cênicos, com formações rochosas vermelhas icônicas e vistas espetaculares?
O Lake Mead está situado a 40 minutos de carro de Las Vegas. É o maior lago artificial dos EUA. É uma área de recreação popular para esportes aquáticos, como caiaque, pesca e passeios de barco, além de trilhas ao redor de suas margen
O Springs Preserve é um centro ecológico localizado dentro da cidade, e que inclui jardins botânicos, trilhas e exposições sobre a história natural da região do deserto de Mojav