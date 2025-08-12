Queridinha da cozinha! Veja a origem da mais que popular batata frita

Embora seja um alimento extremamente popular no mundo todo, existem muitas discordâncias sobre sua origem e como ela se expandiu na culinária de diversos países.
De acordo com o TasteAtlas, uma delas menciona que o chef George Crum Speck, enquanto trabalhava em 1853 no restaurante Moon’s Lake House, em Saratoga Springs (NY), transformou uma batata na versão conhecida atualmente.
Além disso, há a crença de que a batata frita tenha se originado na Europa no século XIX, tendo registros de um livro (Les Soupers de la Cour) publicado em 1825 sobre culinária francesa.
Vale destacar que os belgas costumam consumir a batata frita através de cones de papel. Por lá, conta a lenda que no século XVII, após um inverno rigoroso na região de Namur, o rio Meuse congelou e não era possível pescar.
Sendo assim, as batatas foram cortadas em forma de peixinhos e depois fritas, dando assim início à tradição. Atualmente, nas barracas chamadas de fritkot, as pessoas formam filas na hora do almoço para consumí-las.
Existe um documento de 29 de novembro de 1626, sobre uma refeição oferecida por índios no Forte de Nascimento, no Chile, para os conquistadores espanhóis, em que relata a presença de batatas fritas no prato dos convidados.
Nos Estados Unidos, a batata é o vegetal mais consumido, seja na forma de fritas, chips e outros produtos congelados ou processados. Por lá, ela está presente nas linhas de fast food.
Foi, portanto, através dos espanhóis que a batata chegou ao Brasil. Ela serviu como alimentação primária para os colonos até o final do século XIX e ao longo das décadas se tornou fenômeno gastronômico.
A técnica de fritura só foi popularizada no século XIX, quando a batata frita se tornou uma especialidade culinária amplamente consumida na Europa.
Além do seu sabor, a batata é rica em vitaminas, fibras, antioxidantes e nutrientes. Ela se destaca por ser um alimento de rápido e fácil preparo, sendo um petisco que agrada o paladar de adultos e crianças.
A batata, conhecida também como inglesa, é um tubérculo com ótimas quantidade de fibras e amido resistente. Ela contém boas quantidades de polifenóis, flavonoides e antocianinas, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Existem diferentes tipos de batata, como lisa, Asterix e bolinha, que variam de acordo com a textura; a cor da polpa, amarela ou branca.
No entanto, existem riscos no alto consumo da batata frita em virtude dos óleos utilizados, sobretudo na culinária de rua. Ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ansiedade e depressão, segundo estudos.
Dessa forma, um dos principais motivos para a batata frita ser considerada uma vilã é que qualquer óleo, quando aquecido acima de determinada temperatura, passa por transformações em sua composição química e libera uma substância tóxica chamada acroleína.
Além da fritadeira a ar (air fryer), que não utiliza óleo, a batata assada ou até feita no micro-ondas é tão saborosa quanto a versão frita e menos prejudicial à saúde.
Outro fato problemático das batatas fritas são os acompanhamentos e molho. Geralmente, ela é consumida com manteiga, alho, queijo cheddar, bacon, carne de sol desfiada, cebola, entre outros.
O consumo de batata frita, portanto, deve ser moderado, pois o alimento é rico em calorias e gordura, sobretudo por causa do uso de determinas óleos.
Batata chips refere-se ao produto da preparação culinária de fatias finas e onduladas de batata que foram fritas ou cozidas até ficarem crocante.
Batatas chips são comumente servidas como petisco, acompanhamento ou aperitivo. As chips básicas são fritas e salgadas; variedades adicionais são fabricadas com vários aromas e ingredientes, incluindo ervas, especiarias, queijos e aditivos artificiais.