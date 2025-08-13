Flipar Arqueólogos encontram 'Livro dos Mortos' do Antigo Egito em cemitério de 3.500 anos A descoberta de um cemitério de cerca de 3,5 mil anos no Egito revelou diversos achados impressionantes, incluindo uma rara cópia do 'Livro dos Mortos'. Por Flipar

- domínio Público/Wikimédia Commons