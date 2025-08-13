Inteligência Artificial revela o rosto do serial killer mais famoso da história

As pessoas agora conseguem visualizar como seria o rosto do temido Jack, o Estripador.
Esse trabalho foi realizado por Jeff Leahy, um cidadão britânico que sempre foi fascinado pelo caso do Estripador.
Para chegar a essa representação facial, ele utilizou o software Midjourney, juntamente com informações e fotografias disponíveis dos parentes do principal suspeito, Aaron Kosminski.
Em entrevista ao jornal NY Post, Jeff relatou o sentimento que teve ao revelar o rosto do assassino: 'É surpreendente finalmente ter uma imagem dele. Fiquei surpreso com o quão impressionante a imagem é'.
'É muito emocionante finalmente dar um rosto ao serial killer mais notório do mundo. Eu tinha duas fotos de sua irmã Matilda, uma de seu tio e outra de um parente próximo. Eu também tinha uma do cunhado dele, e as famílias eram intimamente relacionadas , com primos casados ??há gerações', contou o britânico.
'Jack, o Estripador' é o pseudônimo mais conhecido de um famoso assassino em série que aterrorizou a periferia de Whitechapel, em Londres, e arredores em 1888. Sua identidade nunca foi revelada, tornando-o um dos maiores mistérios da história criminal.
Aaron Kosminski foi um barbeiro que trabalhava aos arredores de East End, área próxima do local onde aconteceram os assassinatos. Apesar de ter sido o principal suspeito, sua culpa jamais foi comprovada.
Kosminski chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico no início da década de 1890, pouco tempo depois da ascensão do serial killer. Ele morreu em 1919, aos 53 anos.
'Nunca houve uma foto dele e esta é a melhor que conseguiremos', afirmou o autor das imagens, que vive em Carmarthen, no País de Gales. Entre agosto e setembro de 1888, pelo menos cinco mulheres, todas prostitutas, foram brutalmente assassinadas.
As vítimas foram identificadas como Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. A brutalidade dos crimes causou pânico na população local e gerou uma enorme cobertura da mídia na época.
A polícia de Londres realizou uma investigação massiva, mas nunca conseguiu identificar o assassino. Mais de 100 suspeitos chegaram a ser interrogados, mas nenhum foi condenado.
A investigação foi prejudicada pela falta de técnicas forenses modernas e pela rivalidade entre as diferentes agências policiais. Além de Aaron Kosminski, outros suspeitos famosos foram: Montague Druitt, James Maybrick e Walter Sickert.
Por ser cercada de mistérios, a história do criminoso rendeu inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma delas, proposta pela escritora e pesquisadora Sarah Bax Horton, sugere que o assassino em série poderia ter sido um homem chamado Hyam Hyams, que era cigarreiro na região e sofria de epilepsia e alcoolismo.
Segundo descrições de pessoas que testemunharam na época, o suspeito era alguém de cerca de 30 anos, com um 'braço rígido e problemas nos joelhos'.
A pesquisadora descobriu registros médicos que mostram que Hyams tinha 35 anos em 1888. Além disso, ele havia sofrido uma lesão que limitava os movimentos do seu braço esquerdo.
Outros documentos de hospitais e manicômios da época indicam que o cigarreiro também tinha problemas no joelho e sofria de uma forma grave de epilepsia, com ataques regulares.
Até hoje, 'Jack, o Estripador' continua a ser um dos assassinos em série mais famosos e intrigantes do mundo. Sua história inspirou inúmeros livros, filmes, séries de TV e outras obras de ficção.
A graphic novel 'From Hell' (Do Inferno), do renomado escritor Alan Moore, narra a história de Jack, o Estripador, através da perspectiva de um médico que o investiga.
No cinema, pelos menos dois filmes se destacam por terem abordado o mistério em torno do serial killer: 'Jack, o Estripador' (1959) e 'Do Inferno' (2001), este estrelado por Johnny Depp.