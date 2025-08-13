Descubra como personagens de desenhos seriam se fossem pessoas reais

Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso.
Homer Simpson, o protagonista da série 'Os Simpsons', teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente.
Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência.
Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate.
Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho
O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal. Olhos esbugalhados herdados da genética da família. A fitinha fala por si só.
O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso.
Moe Szyslak é outro personagem dos 'Simpsons' criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor.
Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano.
Outro cão famoso que também ganhou um rosto de gente na criacao de Hidreley Diao'Coragem é o 'cão covarde'
Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome.
Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred.
Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone. Rosto alongado, cor de cabelo alaranjada , penteado com topete
Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble
E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble
A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim.
Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley.
Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso.
O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista.
Agora a Turma da Mônica começando pela própria. Detalhes nos dentes, no cabelo repartido , largura do rosto
O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha. Só que com mais cabelo
A Magali, de 'A Turma da MÃŽnica', seria assim. Inspiracao nos olhos, cabelos, formato do rosto...Gostou?
E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao, com seu semblante bruto
E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração.