‘A Guerra dos Mundos’: detonada por críticos, nova versão de clássico está no streaming

Estrelado por Ice Cube e Eva Longoria, o filme recebeu 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, site influente que agrega críticas de filmes e séries. Uma avaliação péssima assim é algo bem raro na página.
Entre os adjetivos desabonadores que o filme recebeu nos sites especializados, incluindo o IMDb, estão “constrangedor” e “insuportável”.
A releitura de 2025 do clássico “A Guerra dos Mundos” tem direção de Rich Lee. Ela transporta a história escrita por H.G. Wells para os tempos modernos.
Toda a narrativa da nova versão se desenvolve por meio de telas de dispositivos eletrônicos, como smartphones e câmeras de segurança.
Esta é a terceira adaptação famosa do romance de ficção científica para o cinema. Porém, ao contrário da atual, as anteriores tiveram boa recepção de crítica e público.
Anteriormente, os consagrados diretores Alfred Hitchcock e Cecil B. DeMille tentaram adaptar a trama, mas os projetos não foram adiante.
A pioneira entre as versões famosas, de 1953, teve direção de Byron Haskin. O filme foi uma das primeiras grandes produções de ficção científica da era do pós-guerra nos Estados Unidos.
Ambientado em uma pequena cidade da Califórnia na década de 1950, o filme adaptou a invasão marciana de Wells para refletir sobre os temores da época em que foi produzido, especialmente em relação à Guerra Fria e à ameaça nuclear.
O filme, com os atores Gene Barry e Ann Robinson, foi aclamado por seus efeitos especiais inovadores para a época e pela atmosfera de tensão constante. Ele se tornou um clássico cult e seu sucesso ajudou a consolidar a ficção científica como um gênero viável em Hollywood.
Em 2005, “A Guerra dos Mundos” ganhou uma nova versão cinematográfica, com direção de Steven Spielberg.
Estrelada por Tom Cruise, essa versão teve um foco maior no drama humano e na luta pela sobrevivência em um mundo devastado pela invasão alienígena.
Alguns críticos elogiaram a intensidade e o suspense, enquanto outros fizeram ressalvas quanto ao enredo. Ainda assim, foi um dos maiores blockbusters de 2005 e reacendeu o interesse pela obra de Wells.
Além dessas três adaptações maiores, houve produções independentes que usaram o título ou a premissa de invasão marciana, mas não seguiram fielmente o livro de Wells.
Publicado em 1898, o livro “A Guerra dos Mundos” é um dos romances mais influentes de H.G. Wells, considerado um dos mais importantes autores de ficção científica ao lado de nomes como Júio Verne e Arthur C. Clarke.
A obra narra a invasão da Terra por marcianos tecnologicamente avançados, uma narrativa que explorou pela primeira vez a ameaça extraterrestre de forma detalhada e realista, influenciando gerações de escritores, cineastas e artistas.
O livro acompanha a luta desesperada da humanidade para sobreviver diante de uma força invasora implacável, com descrições vívidas das máquinas de guerra marcianas e do impacto devastador sobre cidades e populações.
Wells usa a história para refletir sobre temas como o imperialismo, a fragilidade humana e o progresso científico, oferecendo uma crítica social embutida em uma trama cheia de suspense e ação.
Além de sua importância literária, “A Guerra dos Mundos” marcou a cultura popular, inspirando diversas adaptações para o rádio, cinema, televisão e quadrinhos - entre elas, a famosa dramatização radiofônica de Orson Welles em 1938, que causou um pânico real em parte do público na época.
Mais de um século depois de sua publicação, o livro continua atual, alimentando debates sobre tecnologia, ética e a possibilidade da vida extraterrestre, reafirmando seu lugar como um marco da literatura mundial.