Flipar

Pra quem não viu: Polícia acha escultura roubada do túmulo de Jim Morrison

Uma escultura do rosto do cantor Jim Morrison, famoso como vocalista da banda The Doors, foi encontrada por policiais da Brigada Financeira e Anticorrupção parisiense durante buscas na casa de um executivo investigado por falsificação de documentos. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Por Flipar
Reprodução Deutsche Welle

Os agentes até se surpreenderam, pois o objeto havia sido roubado em 1988 do túmulo do músico, sete anos após a sua instalação, no cemitério Père Lachaise, em Paris.

ManoSolo13241324 wikimedia commons

Jim Morrison foi um cantor, poeta e letrista norte-americano, nascido em 8/12/1943 e falecido em 3/7/1971. Foi vocalista da banda The Doors, símbolo do rock psicodélico e da contracultura dos anos 1960. Sua voz marcante e letras enigmáticas o tornaram um ícone da música e da rebeldia juvenil.

Domínio público

O cemitério que abriga os restos mortais de Jim Morrison é um dos mais famosos do mundo, tendo túmulos de centenas de personalidades famosas, como o escritor Oscar Wilde, a cantora Edith Piaf , o dramaturgo Molière, o compositor Frédéric Chopin e o filósofo Marcel Proust.

Peter Poradisch - wikimedia commons

Fundado em 1804 por ordem de Napoleão Bonaparte, o Père Lachaise fica no 20º arrondissement de Paris. É o maior cemitério da cidade e abriga os restos mortais de cerca de 70 mil pessoas.

Paris 16 - wikimedia commons

Trata-se de um belo cemitério, na lista dos mais espetaculares do mundo, com obras de arte e paisagismo. Está citado no livro da designer e escritora Yolanda Zappaterra que apresenta uma seleção dos 53 cemitérios mais bonitos do mundo.

Cities of the Dead - Reprodução

No livro “Cities of the Dead: The World’s Most Beautiful Cemeteries” (“Cidade dos mortos: os cemitérios mais bonitos do mundo”, em tradução livre), ela mostra fotos, detalhes arquitetônicos, históricos e culturais dos cemitérios. E um brasileiro faz parte da lista.

divulgação

Cemitério São João Batista (Brasil): Com direito a vista para o Cristo Redentor, o representante brasileiro da lista foi inaugurado em 1852.

Paul Harrop - Creative Commons

O cemitério São João Batista reúne mais de 25 mil túmulos e nele já foram enterradas algumas personalidades marcantes como Oscar Niemeyer e Carmem Miranda.

Flickr Riotur

Necrópole de Glasgow (Escócia): É um dos maiores cemitérios de estilo vitoriano da Europa e um dos locais históricos mais populares da cidade.

Cities of the Dead - Reprodução

Esse cemitério foi fundado em 1831 e já serviu de palco para a gravação de diversos filmes, como o mais recente “Batman” (2022), com Robert Pattinson.

Reprodução do site Cinema com Rapadura

Cemitério de Highgate (Inglaterra): Esse cemitério, inaugurado em 1839, é conhecido por seus caminhos sinuosos e densos por dentro da floresta. Tanto que é recomendado andar por lá apenas com guia, já que é fácil se perder.

Cities of the Dead - Panyd - Creative Commons

O local abriga túmulos de figuras importantes da história como o filósofo e pensador alemão Karl Marx e o cantor britânico George Michael.

Domínio Público - Wikimédia

Cemitério South Park Street (Índia): Esse cemitério foi criado em 1767 e é considerado um dos mais antigos do país. Projetado para ser um cemitério para os residentes europeus, incluindo britânicos, escoceses, portugueses e outros grupos europeus que viviam na cidade.

Cities of the Dead - Reprodução

É conhecido por ser um cemitério com uma atmosfera serena e tranquila, com muitas árvores e vegetação ao redor. Muitos dos túmulos e mausoléus são adornados com esculturas elaboradas, relevos e inscrições gravadas.

wikimedia commons Ankur P

Cemitério Kogskyrkogarde (Suécia): Inaugurado em 1920, esse cemitério foi projetado por uma dupla de arquitetos que buscaram incluir elementos para amenizar o luto de quem por lá passasse, como um bosque para meditação.

Cities of the Dead - Reprodução

As lápides e os túmulos são cercados por 10 mil pinheiros que projetam suas sombras por todo o cemitério em dias de sol. O Kogskyrkogarde fica localizado em Estocolmo.

BloodIce - Wikimédia Commons

Cemitério de Glendalough Graveyard (Irlanda): Este cemitério fica localizado no condado de Wicklow, um vale cercado de árvores e riachos de água cristalina.

Wikipedia - Katzegoesireland - Reprodução

O local é considerado um sítio arqueológico que reserva ruínas de um monastério do século 7 e cerca de 2 mil lápides de mais de 900 anos. Há também uma torre de 33 metros de altura, construída por monges do século 11!

Dieglop - Wikimédia Commons

Cemitério de Weverley (Austrália): Esse cemitério fica em Sydney e foi fundado em 1875. O lugar tem uma vista privilegiada para as águas azuis do mar da Tasmânia, no Oceano Pacífico.

Cities of the Dead - Reprodução

Muitas pessoas costumam visitar o cemitério não apenas para prestar homenagem aos entes queridos falecidos, mas também para apreciar a beleza natural da região.

wikimedia commons Kgbo

Cemitério Bonaventura (Estados Unidos): Localizado em Savannah, Geórgia, este cemitério está cercado por árvores antigas, jardins bem cuidados com rosas e azaleias e lagos tranquilos.

Visit Savannah - Reprodução

Existem várias trilhas e caminhos para explorar, permitindo que os visitantes descubram os túmulos ornamentados, esculturas elaboradas e belas paisagens do cemitério.

wikimedia commons Bubba73

Cemitério Arnos Vale (Inglaterra): Localizado em Bristol, este cemitério foi inaugurado em 1837 e inicialmente era uma espécie de “cemitério-jardim”.

Cities of the Dead - Reprodução

O cemitério é um verdadeiro point e conta com visitas guiadas, café, exibição de peças de teatro e concertos. Acha que acabou? O cemitério ainda costuma ser palco de cerimônias de casamento!

wikimedia commons crabchick

Veja Mais

 