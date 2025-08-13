Flipar Pra quem não viu: Polícia acha escultura roubada do túmulo de Jim Morrison Uma escultura do rosto do cantor Jim Morrison, famoso como vocalista da banda The Doors, foi encontrada por policiais da Brigada Financeira e Anticorrupção parisiense durante buscas na casa de um executivo investigado por falsificação de documentos. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

Reprodução Deutsche Welle