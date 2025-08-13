Pra quem não viu: Polícia acha escultura roubada do túmulo de Jim Morrison

Os agentes até se surpreenderam, pois o objeto havia sido roubado em 1988 do túmulo do músico, sete anos após a sua instalação, no cemitério Père Lachaise, em Paris.
Jim Morrison foi um cantor, poeta e letrista norte-americano, nascido em 8/12/1943 e falecido em 3/7/1971. Foi vocalista da banda The Doors, símbolo do rock psicodélico e da contracultura dos anos 1960. Sua voz marcante e letras enigmáticas o tornaram um ícone da música e da rebeldia juvenil.
O cemitério que abriga os restos mortais de Jim Morrison é um dos mais famosos do mundo, tendo túmulos de centenas de personalidades famosas, como o escritor Oscar Wilde, a cantora Edith Piaf , o dramaturgo Molière, o compositor Frédéric Chopin e o filósofo Marcel Proust.
Fundado em 1804 por ordem de Napoleão Bonaparte, o Père Lachaise fica no 20º arrondissement de Paris. É o maior cemitério da cidade e abriga os restos mortais de cerca de 70 mil pessoas.
Trata-se de um belo cemitério, na lista dos mais espetaculares do mundo, com obras de arte e paisagismo. Está citado no livro da designer e escritora Yolanda Zappaterra que apresenta uma seleção dos 53 cemitérios mais bonitos do mundo.
No livro “Cities of the Dead: The World’s Most Beautiful Cemeteries” (“Cidade dos mortos: os cemitérios mais bonitos do mundo”, em tradução livre), ela mostra fotos, detalhes arquitetônicos, históricos e culturais dos cemitérios. E um brasileiro faz parte da lista.
Cemitério São João Batista (Brasil): Com direito a vista para o Cristo Redentor, o representante brasileiro da lista foi inaugurado em 1852.
O cemitério São João Batista reúne mais de 25 mil túmulos e nele já foram enterradas algumas personalidades marcantes como Oscar Niemeyer e Carmem Miranda.
Necrópole de Glasgow (Escócia): É um dos maiores cemitérios de estilo vitoriano da Europa e um dos locais históricos mais populares da cidade.
Esse cemitério foi fundado em 1831 e já serviu de palco para a gravação de diversos filmes, como o mais recente “Batman” (2022), com Robert Pattinson.
Cemitério de Highgate (Inglaterra): Esse cemitério, inaugurado em 1839, é conhecido por seus caminhos sinuosos e densos por dentro da floresta. Tanto que é recomendado andar por lá apenas com guia, já que é fácil se perder.
O local abriga túmulos de figuras importantes da história como o filósofo e pensador alemão Karl Marx e o cantor britânico George Michael.
Cemitério South Park Street (Índia): Esse cemitério foi criado em 1767 e é considerado um dos mais antigos do país. Projetado para ser um cemitério para os residentes europeus, incluindo britânicos, escoceses, portugueses e outros grupos europeus que viviam na cidade.
É conhecido por ser um cemitério com uma atmosfera serena e tranquila, com muitas árvores e vegetação ao redor. Muitos dos túmulos e mausoléus são adornados com esculturas elaboradas, relevos e inscrições gravadas.
Cemitério Kogskyrkogarde (Suécia): Inaugurado em 1920, esse cemitério foi projetado por uma dupla de arquitetos que buscaram incluir elementos para amenizar o luto de quem por lá passasse, como um bosque para meditação.
As lápides e os túmulos são cercados por 10 mil pinheiros que projetam suas sombras por todo o cemitério em dias de sol. O Kogskyrkogarde fica localizado em Estocolmo.
Cemitério de Glendalough Graveyard (Irlanda): Este cemitério fica localizado no condado de Wicklow, um vale cercado de árvores e riachos de água cristalina.
O local é considerado um sítio arqueológico que reserva ruínas de um monastério do século 7 e cerca de 2 mil lápides de mais de 900 anos. Há também uma torre de 33 metros de altura, construída por monges do século 11!
Cemitério de Weverley (Austrália): Esse cemitério fica em Sydney e foi fundado em 1875. O lugar tem uma vista privilegiada para as águas azuis do mar da Tasmânia, no Oceano Pacífico.
Muitas pessoas costumam visitar o cemitério não apenas para prestar homenagem aos entes queridos falecidos, mas também para apreciar a beleza natural da região.
Cemitério Bonaventura (Estados Unidos): Localizado em Savannah, Geórgia, este cemitério está cercado por árvores antigas, jardins bem cuidados com rosas e azaleias e lagos tranquilos.
Existem várias trilhas e caminhos para explorar, permitindo que os visitantes descubram os túmulos ornamentados, esculturas elaboradas e belas paisagens do cemitério.
Cemitério Arnos Vale (Inglaterra): Localizado em Bristol, este cemitério foi inaugurado em 1837 e inicialmente era uma espécie de “cemitério-jardim”.
O cemitério é um verdadeiro point e conta com visitas guiadas, café, exibição de peças de teatro e concertos. Acha que acabou? O cemitério ainda costuma ser palco de cerimônias de casamento!