Cientistas encontram metal tóxico e superbactéria em ostras brasileiras; entenda

Em algumas amostras de mercados de São Paulo, Santos, Peruíbe, Cananéia e Florianópolis, a presença do metal tóxico foi acima do limite permitido pela Anvisa.
Além disso, bactérias multirresistentes, como cepas de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, associadas a infecções graves, também foram encontradas em algumas amostras de ostras.
A contaminação está associada à poluição costeira por esgoto doméstico, hospitalar, resíduos industriais e agrotóxicos.
Segundo Edison Barbieri, pesquisador do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a presença de Citrobacter telavivensis na cadeia alimentar representa uma grave ameaça sanitária.
Os pesquisadores recomendam evitar o consumo de ostras cruas, dar preferência a fornecedores confiáveis e adotar cuidados de higiene na hora do preparo.
O arsênio, mesmo em formas menos tóxicas, pode se transformar em compostos cancerígenos no organismo.
As ostras são moluscos bivalves marinhos pertencentes à família Ostreidae, amplamente apreciados na culinária por seu sabor característico e valor nutricional.
Esses animais marinhos vivem fixados em rochas ou substratos duros em águas costeiras de diversas partes do mundo, especialmente em regiões de águas temperadas e tropicais.
Suas conchas são irregulares e rígidas, compostas principalmente por carbonato de cálcio, que protegem o corpo mole do animal no interior.
Existem diferentes espécies, sendo algumas cultivadas em sistemas de aquicultura, como a Crassostrea gigas e a Crassostrea virginica, muito presentes no comércio global.
Uma das características mais fascinantes das ostras é sua capacidade de filtrar a água. Um único indivíduo pode filtrar mais de 200 litros de água por dia, removendo partículas como algas e sedimentos.
Essa 'habilidade' das ostras contribui significativamente para a qualidade dos ecossistemas aquáticos.
No aspecto gastronômico, as ostras são altamente valorizadas, especialmente as do gênero Crassostrea (como a ostra-do-pacífico) e Ostrea (como a ostra-europeia).
Quando um corpo estranho entra na concha, o animal secreta camadas de nácar (madrepérola) ao redor do invasor, formando, ao longo do tempo, uma pérola.
Historicamente, as ostras já foram alimento comum em várias culturas, mas com a poluição e a sobrepesca, algumas populações naturais sofreram declínio, impulsionando a criação controlada.