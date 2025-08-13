Flipar Olha só esse mapa! Assim ficaria o Brasil se tivesse 39 estados Um curioso mapa publicado na web mostra como ficaria o Brasil se tivesse 39 estados, a partir de projetos de desmembramentos existentes ao longo da história no Congresso Nacional. Veja essa curiosidade e saiba como é possível separar estados - ou não - pela lei. Por Flipar