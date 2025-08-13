Flipar

Cavernas espetaculares em diferentes partes mundo afora

Cavernas são estruturas naturais que atraem curiosidade de todos, sejam leigos ou cientistas. Muitas, inclusive, são pontos de visitação pelo planeta. Veja curiosidades sobre cavernas pelo mundo.

Imagem de Roberto Lee Cortes por Pixabay

Caverna em Tulum(México) - Recentemente, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava no Parque Nacional de Tulum, um sítio arqueológico bem preservado.

Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).

A estrutura chamada 'chultún' mede oito metros de diâmetro por oito de profundidade. Pode ter sido construída entre os anos 1250 e 1520 . E, depois do uso original para armazenar água, pode ter servido para rituais, pois os pesquisadores acharam ossos humanos e pedras queimadas.

Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).

Caverna Castelbouc (França) - Cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França.

Divulgação Universidade de Borgonha

Os cientistas da Universidade de Borgonha, na França, disseram que as pegadas remontam a 168 milhões de anos atrás e estão bem preservadas, inclusive com garras dos animais. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores dinossauros do mundo.

Reprodução rede social Rémi Flament Photographie

Caverna Veryovkina (Rússia) - Localizada no Maciço Arabika, na República russa da Abkhazia, é a caverna mais profunda medida na Terra até hoje. A profundidade é de 2.223 metros, ultrapassa por pouco a caverna vizinha Krubera-Voronia, que detinha o recorde anterior de 2.197 metros.  

Petr Lyubimov/Wikipedia

Ela foi descoberta em 1968, mas só em 2018 foi explorada até o seu ponto mais baixo, após décadas de expedições. Em sua entrada, existem duas montanhas, a Fortaleza e a Paraguas, numa zona remota e de difícil acesso.

Petr Lyubimov/Wikipedia

Espeleólogos russos da cidade de Krasnoyarsk descobriram a caverna em 1968 até atingir a profundidade de 115 metros. em 1986, um novo grupo vindo de Moscou e liderado por Oleg Parfenov conseguiu atingir a notável profundidade de 440 metros.

ETOPO1/Wikipedia

Uma série de novas incursões do grupo Speleo di Perovo, a partir de 2015, determinou que a caverna era mais profunda. Assim, atingiu repetidamente o recorde de 2.212 metros em março de 2018, e registrou um sistema de túneis subterrâneos de mais de 6.000 metros.

PJakopin/Wikipedia

Elas conseguiram verificar que a seção de entrada desta caverna mede 3 metros por 4 metros. Em 1968, ela recebeu o nome de S-115, que mais tarde foi substituída por P1-7.

Reprodução/BBC Reels

Decidiram, então, homenagear o espeleólogo e mergulhador de cavernas Alexander Verëvkin e rebatizaram a caverna em 1986. Ele morreu em 1983 enquanto explorava um sifão na caverna Su-Akan, localizada no maciço Sary-Tala, atual Kabardino-Balkaria, no sul da Rússia.

Reprodução/Canal BBC Reels

Mammoth ( EUA) - A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky.

Bruce Cage - Flickr

A caverna de Mammoth tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta.

Margaret River - Flickr

Reed Flute Cave (China) - Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos.

Imagem de Tracey Wong por Pixabay

A caverna é composta por pedras calcárias naturais e é repleta de estalactites, estalagmites e formações rochosas incomuns, moldadas pela ação da água e a erosão. Luzes multicoloridas dão um tom fantástico à gruta gigantesca.

Imagem de Mao Mao por Pixabay

Sistema Ox Bel Ha (México) - Fica no estado de Quintana Roo e é uma caverna subaquática com 346 metros de largura.

outube Canal David Dusek

Pesquisadores conseguiram descobrir uma conexão entre dois grandes sistemas (Sac Actún e Dos Ojos). E a água é tão clara que permite visualizar as formações que estão submersas.

Reprodução Facebook

Waitomo Glowworm (Nova Zelândia) - Essa caverna atrai visitantes há mais de 120 anos. Foi descoberta por indígenas sob o campo de King Country, uma das principais regiões agrícolas do país.

Toribio Jesus Rivera - Flickr

A caverna tem poços de calcário, com estalagmites e estalactites e é repleta de vagalumes nativos, que dão uma luminosidade única ao local. Turistas passeiam de barco pela gruta.

Caverna Glow Worm Nova Zelândia - Divulgação Waitomocaves.com

Hölloch (Suíça) – Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura.

Eigenes Werk wikimedia commons

Caverna-Hang-Son-Doong-Doug-Knuth (Vietnã) - Caverna com 9 km e 200 metros de altura. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003.

Doug Knuth - Wikiméda Commons

Caverna Hang Son Doong - Situada no Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, numa das mais antigas cadeias de montanhas da Ásia.

PortalDeltaNet - Flickr

Cavernas de Água Clara (Malásia) - Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km - o nono maior do planeta.

Sunrise Odyssey wikimedia commons

Caverna dos Cristais (México) - Fica na mina de Naica, no estado de Chihuahua. Tem cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores do mundo, e faz tanto calor lá dentro que a visita tem que ser rápida. Fica a 120 metros de profundidade e a temperatura chega a 50ºC.

Reprodução do site viayor.com

Grutas de Jeita Grotto (Líbano) - Complexo de duas cavernas de pedra calcária cárstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb.

FunkMonk wikimedia commons

Cenote dos Ojos (México) - Cavernas inundadas por águas cristalinas, ligadas a rios subterrâneos, chamadas popularmente de 'piscinas misteriosas'. Reza a lenda maia que elas se formaram há milhares de anos pela queda de meteoros.

dronepicr - Wikimédia Commons

Caverna de Thuam Lamg (Tailândia)- Fica nas montanhas Doi Nang Non, ao longo da fronteira com Mianmar, em Chiang Rai. um sistema de cavernas longo e estreito pontuado por algumas câmaras subterrâneas.

Reprodução

É a caverna que ficou famosa porque um grupo de 12 garotos de um time de futebol tailandês ficou preso e precisou ser resgatado. Durante uma chuva forte, formou-se um rio subterrâneo e eles ficaram presos, mas depois foram salvos.

NBR wikimedia commons

Toca da Boa Vista (Brasil) - Maior caverna brasileira, localizada em Campo Formoso, Bahia. É também a maior do hemisfério sul, com 100 km de extensão. É uma gruta seca, com temperatura de 30ºC, depósitos de fósseis e galerias com sedimentos espessos.

Reprodução YouTube

Caverna-Optymistychna (Ucrânia) - É uma caverna de gesso localizada perto da vila ucraniana de Korolivka, Chortkiv Raion.

Reprodução Facebook

Durante todo o ano, a temperatura dentro da caverna é de 10 graus Celsius, o que faz com que esse passeio seja uma meia estação.

Reprodução Facebook

Caverna do Diabo (Brasil) - Fica no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado (SP). É a maior caverna do estado. Descoberta por pesquisadores há mais de 100 anos. Dos 8.650m de extensão, 600m são acessíveis aos turistas, com sistema de luz, passarelas, escadas e corrimãos

Webysther wikimedia commons

Grutas de Longmen (China) - Ficam entre duas montanhas, separadas pelo rio Yishui, a 13 quilómetros ao sul da cidade de Luoyang, na Província de Henan.

MAITE ELORZA - Flickr

As Grutas de Longmen não têm valor apenas religioso, mas também histórico, pois retratam a sociedade da época, a sua política, economia e cultura, formando um grande museu de esculturas em pedra. As grutas foram declaradas Património Mundial pela UNESCO em 2000.

Alex Kwok wikimedia commons

Gruta Azul (Brasil) - Uma das mais famosas cavidades naturais subterrâneas do estado do Rio de Janeiro, a Gruta Azul possui uma paisagem surpreendente.

dronepicr wikimedia commons

Fica em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e é famosa por ter a tonalidade azul que se forma quando o sol penetra na caverna.

Rafael Rabello de Barros wikimedia commons

Gruta Eisriesenwelt (Áustria) - É a maior caverna de gelo do planeta. Leva o nome da cidade onde está situada, perto de Salzburgo. Tem 42 km e recebe 200 mil visitantes por ano.

Natur- und Wellnesshotel - Flickr

