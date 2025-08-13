Flipar

Missão no Oceano Pacífico revela 13 navios afundados na 2ª Guerra Mundial

Uma expedição realizada no Oceano Pacífico revelou 13 embarcações naufragadas da Segunda Guerra Mundial.

Por Flipar
Tim Johnson/Unsplash

A Ocean Exploration Trust (OET) mapeou e filmou os navios no Estreito de Iron Bottom, próximo a Guadalcanal, nas Ilhas Salomão.

Reprodução

A bordo do E/V Nautilus, a equipe utilizou tecnologia avançada, incluindo veículos operados remotamente e embarcações não tripuladas.

Ocean Exploration Trust/Institute for Exploration

Embarcações norte-americanas, australianas e japonesas foram mapeadas por mais de 1.000 km² no fundo mar.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

Entre as descobertas estão a proa do USS New Orleans e o contratorpedeiro japonês Teruzuki.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

Outros navios como USS Vincennes, HMAS Canberra e Yudachi também foram encontrados.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

O Estreito de Iron Bottom foi um palco de intensas batalhas navais que causaram mais de 20 mil mortes e 111 afundamentos.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

A exploração do local, transmitida ao vivo pelo NautilusLive.org, contou com a participação de especialistas de 130 instituições em diversos países.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

A missão teve como um dos objetivos homenagear os marinheiros que combateram na região, reforçando a importância de evitar tragédias semelhantes no futuro.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

“Marinheiros não iniciam guerras. Eles apenas cumprem seu dever. E, nas águas do Estreito de Ferro, cumpriram-no com extrema perseverança”, declarou Samuel J. Cox, diretor do Comando de História e Patrimônio Naval dos EUA.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

Já o cientista-chefe do OET, Dr. Daniel Wagner, destacou a importância de continuar estudando os mistérios do oceano: “Essas descobertas mostram quantas histórias ainda estão escondidas nas profundezas do mar, esperando para serem contadas'.

Divulgação/Ocean Exploration Trust

O nome 'Estreito de Iron Bottom', que significa 'Estreito do Fundo de Ferro', foi dado justamente por conta da enorme quantidade de embarcações e aeronaves afundadas no local.

Reprodução

A região foi palco de uma das campanhas navais mais intensas e sangrentas da guerra, a Campanha de Guadalcanal, que durou de agosto de 1942 a fevereiro de 1943.

Reprodução/The National Archives

Durante esses meses, as marinhas dos Estados Unidos, Austrália e Japão travaram diversas batalhas ferozes, resultando em perdas significativas para ambos os lados.

Reprodução/The National Archives

Navios de guerra, como cruzadores, contratorpedeiros e porta-aviões, foram atingidos por torpedos, bombas e tiros de canhão, afundando nas águas rasas do estreito.

Reprodução/The National Archives

Por décadas, o estreito foi considerado um cemitério marinho sagrado, e muitas das embarcações naufragadas permanecem como túmulos de guerra, protegidas por leis internacionais.

Reprodução

As Ilhas Salomão, onde fica o Estreito de Iron Bottom, são um arquipélago a leste da Papua-Nova Guiné, composto por centenas de ilhas, muitas delas vulcânicas, com a capital, Honiara.

Drew Coffman/Unsplash

Apesar de um passado ligado à Segunda Guerra, hoje as Ilhas Salomão são conhecidas por sua biodiversidade e paisagens deslumbrantes.

Reprodução/YouTube

