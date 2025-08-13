Sementes, polpa, casca: abóbora é utilidade em forma de fruto

A explicação está no fato de a abóbora ser resultado do desenvolvimento de um ovário que produz sementes. Ela faz parte da mesma família de melancia e melão, as Cucurbitáceas.
Fruto da aboboreira, a abóbora também é conhecida na designação popular como jerimum.
Originária das Américas há mais de dez mil anos, a abóbora foi um alimento importante para as civilizações antigas, como os incas, maias e astecas, por seu valor nutritivo e sabor especial.
A abóbora é uma boa fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia. Também é rica em fibras, auxilia na digestão e promove saciedade. Contém uma quantidade moderada de proteínas. E quase nenhuma gordura.
Além disso, a abóbora tem bastante vitamina A na forma de beta-caroteno, essencial para a saúde dos olhos e pele. Também é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Tem vitamina E, antioxidante que ajuda a proteger as células. E, ainda, vitaminas do complexo B - B2 (riboflavina), B6 (piridoxina) e folato - que ajudam no metabolismo energético e no funcionamento do sistema nervoso.
Os indígenas que primeiro habitaram o território brasileiro também cultivavam abóbora. Ela compunha com mandioca e milho os produtos agrícolas mais relevantes.
Há documentos históricos que mencionam a presença da abóbora também nas civilizações egípcia e romana. Inclusive, existem registros do uso do fruto com mel para auxiliar na digestão das proteínas.
Os colonizadores europeus que chegaram ao continente americano no século 16, em particular portugueses e espanhóis, levaram e difundiram a abóbora pelo Velho Continente.
Uma das características da abóbora é sua versatilidade, compondo fartamente receitas de pratos salgados e doces. Podem ser aproveitadas todas as suas partes: casca, polpa e sementes.
Para aproveitar a casca de abóbora, lave bem e cozinhe para preparar sopas ou caldos. Elas podem ser trituradas para virar uma farofa ou adicionadas em tortas salgadas. Também é possível desidratar e transformar em chips temperados.
Já sobre as sementes, lave, seque e asse com sal ou outros temperos, criando um snack saudável. Bata as sementes torradas para fazer um pesto ou incorporar a receitas. Também podem ser usadas como decoração em pães e saladas.
Na atualidade, a abóbora é cultivada em todo o mundo por sua boa adaptação a variados tipos de solos. Porém, elas precisam de temperaturas quentes para se desenvolver, sendo hostis a ambientes frios.
As abóboras mais comuns no Brasil são a moranga, a japonesa, a abóbora de pescoço ou seca e abobrinha, que é muito comum nas cozinhas do país com sua casca verde clara. Entre os pratos típicos da culinária local estão o camarão na moranga e o doce de abóbora.