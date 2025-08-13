Flipar Conheça as maravilhas da Croácia, um dos mais belos países do planeta Com cerca de 4 milhões de habitantes, a Croácia é um dos países mais belos do mundo e, desde o início de 2023, com a adoção do euro (no lugar da antiga moeda kuna), tem investido ainda mais em turismo. Por Flipar

Ma_Frank por Pixabay