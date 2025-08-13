Flipar É de espantar! A inteligência dos polvos chama a atenção No reino animal, poucas criaturas despertam tanta curiosidade quanto o polvo. Com seus oito braços cheios de ventosas, sua habilidade de mudar de cor e textura em frações de segundo e sua impressionante capacidade de resolução de problemas, esse cefalópode fascina tanto biólogos quanto leigos. Por Flipar

Instagram @gugunderwater