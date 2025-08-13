Flipar Xadrez envolve lógica, estratégia e controle; saiba mais sobre sua origem Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo. Essa atividade é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e ajudar também no crescimento e aprendizado de crianças e jovens. Por Flipar

Pixabay