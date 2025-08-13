Flipar Lindas construções chamam a atenção na paisagem da Nova Zelândia A Nova Zelândia possui edifícios históricos e modernos que refletem sua herança britânica, cultura maori e paisagens deslumbrantes. Essas construções desempenham papéis importantes na política, na religião e no turismo do país Por Flipar

Imagem de 377053 por Pixabay