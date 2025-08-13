Animais que hibernam no inverno; saiba mais da biologia destas espécies

Em várias partes do mundo, o inverno é um desafio para diversas espécies. O frio intenso e a escassez de alimentos podem representar uma ameaça à sobrevivência.
Mas a natureza é sábia e vários animais desenvolveram mecanismos de adaptação para conservar o equilíbrio do organismo e sobreviver às temperaturas mais baixas e à falta de comida.
É a hibernação: os animais ficam com uma hipotermia (baixa temperatura) controlada e o corpo mantém um estado de letargia, reduzindo o ritmo cardíaco, a respiração e o gasto de energia.
Essa adaptação é tão impressionante que o animal pode parecer morto. A pele fica fria, eles não fazem cocô nem xixi, a temperatura corporal se estabiliza para baixo e a respiração fica bem fraquinha.
Quando a primavera se aproxima e a temperatura começa a subir, o animal desperta, tudo volta ao normal e ele se prepara para o acasalamento.
Há animais que, embora durmam muito no inverno, não chegam a hibernar, pois mantêm a capacidade de acordar e ser ativo durante a estação - ainda que de forma lenta. Neste caso, não é hibernação, mas descanso prolongado.
As discussões sobre hibernação ou descanso são intensas, a ponto de certos animais entrarem na lista dos que hibernam e também na outra, dos que não hibernam, mas reduzem o metabolismo e dormem muito. Veja alguns animais que dormem durante o inverno.
Esquilos: Esses animais têm uma longa hibernação, que ultrapassa a duração do inverno. Por sete meses, eles descem sua temperatura corporal abaixo do ponto de congelamento, mas, ainda assim, não sofrem danos cerebrais.
Sapos hibernam em climas mais frios para sobreviver ao inverno. Espécies aquáticas, como sapos-comuns, geralmente se enterram no fundo de lagos ou riachos, enquanto espécies terrestres se escondem em buracos no solo ou sob folhas e troncos, reduzindo sua atividade metabólica até a chegada da primavera.
Morcegos: Os que hibernam são os que vivem em regiões temperadas e se alimentam de insetos. A hibernação é necessária para garantir a sobrevivência diante da falta de alimentos.
Ouriços - Esses animais mamíferos têm 16 espécies revestidas por pelos em forma de espinhos e, quando o frio chega, se recolhem.
Hamster - Esses animais são pets muito comuns nas residências e quando eles hibernam alguns donos pensam que estão mortos. Mas estão apenas se adaptando.
Para evitar a hibernação, mantenha o animal em ambiente aquecido e com alimentação e água regulares. Se ele entrar em processo de hibernação, o ideal é, aos poucos, reanimá-lo, pois ele não armazena gordura corporal e pode acordar debilitado.
Ratos silvestres - Não dormem a estação inteira, mas, geralmente, chegam a apagar durante seis semanas, usando a gordura acumulada no outono.
Lagartos - A hibernação dos lagartos da espécie teiú já foi usada pela Universidade de Brasília para um estudo sobre envelhecimento e isquemia (interrupção da respiração que pode causar danos cerebrais).
Rãs - As fêmeas começam a desenvolver os ovos no outono e hibernam no inverno, em locais ocos, em terra. Os machos hibernam no lodo de charcos.
Tartarugas, cágados e jabutis - Esses animais são quelônios. Como sua temperatura se adapta ao ambiente, há uma queda no inverno. E o metabolismo diminui, tornando o animal lerdo.
Em países tropicais, onde o inverno não é rigoroso, nem sempre é necessário hibernar. Mas, em países frios, eles acionam esse mecanismo de proteção e dormem por quatro meses.
Marmotas - Ficam hibernando mais do que uma estação. Ao todo, permanecem na toca, sem se alimentar, por sete ou oito meses do ano.
Texugos - No outono, eles formam o chamado panículo adiposo, um revestimento gorduroso que protege órgãos contra impactos e fornece isolamento térmico. Não chegam a hibernar, mas ficam por muito tempo inativos.
Gambás - Eles desaceleram no frio e vivem em tocas com folhas secas . Reservas de gordura garantem o aquecimento do corpo. Também não hibernam, mas acordam pouco.
Guaxinins - Não chegam a hibernar porque, quando a temperatura aumenta um pouquinho, saem do esconderijo. Mas depois voltam. Acumulam gordura e podem ficar em sono profundo por longos períodos.
Ursos - A temperatura corporal dos ursos cai de 38ºC para 34ºC no inverno. Eles não chegam a hibernar. Mas dormem bastante nessa época, com a queda do metabolismo.