Delícia! Queijos de diversos tipos e suas origens

A partir da fermentação natural, surgiram os primeiros queijos. Desde então, o alimento se espalhou e evoluiu em milhares de variações regionais. Veja alguns queijos famosos.
Mozzarella – Originária do sul da Itália, a mozzarella é feita tradicionalmente com leite de búfala e tem textura macia, elástica e úmida. É amplamente usada em pizzas e saladas como a caprese.
Cheddar – Criado na vila de Cheddar, na Inglaterra, esse queijo de cor amarela ou alaranjada é firme e de sabor marcante, que se intensifica com o tempo de maturação. É um dos mais populares nos sanduíches e pratos assados.
Parmesão (Parmigiano-Reggiano) – Produzido principalmente em Parma e Regio Emilia, na Itália, é um queijo duro e granular com sabor intenso e salgado. Usado ralado, é essencial na culinária italiana, sobretudo em massas.
Brie – Originário da região de Brie, na França, é um queijo de pasta mole e casca branca comestível de mofo. Tem sabor amanteigado e textura cremosa, consumido com pães ou frutas.
Gouda – Esse queijo semiduro surgiu na cidade de Gouda, na Holanda, e tem sabor levemente adocicado e textura lisa. É um dos queijos mais exportados do mundo e pode ser jovem ou envelhecido.
Emmental – Famoso pelos buracos grandes, é um queijo de sabor suave e adocicado criado na Suíça. É usado em fondues, sanduíches e pratos quentes como gratinados.
Camembert – Também de pasta mole e casca branca, o camembert tem origem na região francesa da Normandia e possui sabor suave que se intensifica com o tempo. É semelhante ao brie, mas geralmente menor.
Edam – Mais firme que o gouda, mas também holandês, o edam tem formato esférico e costuma ser recoberto por parafina vermelha. Tem sabor suave e baixa acidez, sendo fácil de fatiar.
Manchego – Produzido com leite de ovelha na região de La Mancha, na Espanha, o manchego tem sabor amanteigado e levemente picante. É maturado por períodos variados e consumido com azeite ou geleias.
Provolone – De origem no sul da Itália, tem sabor defumado e é usado tanto fresco quanto curado. Muito presente em sanduíches quentes e em churrascos no Brasil.
Gruyère – É um queijo duro e sem buracos, com sabor de nozes e leve doçura, originário da Suíça. Ideal para fondues e gratinados, como o tradicional croque monsieur francês.
Ricotta – Produzido com o soro do leite, a ricotta tem textura granulada e sabor leve. De origem italiana, é muito usada em massas recheadas, tortas e doces.
Gorgonzola – É um queijo azul de sabor forte e cremoso, fabricado no norte da Itália. Pode ser doce ou picante, e é usado em molhos, risotos ou com frutas como peras.
O Brasil também produz queijos saborosos com características que variam conforme a região de origem. Veja alguns muito apreciados.
Queijo Minas – Tradicional de Minas Gerais, pode ser fresco ou curado, com sabor suave e textura firme. É muito consumido no café da manhã e em pratos típicos como o pão de queijo.
Queijo Coalho – Com textura firme e boa resistência ao calor, o queijo coalho tem origem no nordeste e é ideal para assar ou grelhar. Muito popular nas praias da região, tem sabor leve e levemente salgado.
Queijo Canastra – Feito artesanalmente com leite cru na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem casca amarelada e sabor amanteigado que se intensifica com a cura. É um dos queijos mais premiados do Brasil no exterior.
Queijo Marajó –Produzido na Ilha de Marajó, no Pará, é feito com leite de búfala, tem textura cremosa e sabor intenso e amanteigado. É consumido puro, com pães ou em receitas doces e salgadas.
Queijo Serrano – Feito nas serras gaúchas e catarinenses, tem casca firme e interior macio, com sabor levemente ácido. É um dos queijos brasileiros mais antigos, com produção artesanal.
Queijo Cuestinha – De casca lavada e maturação controlada, tem aroma intenso e textura macia. De origem paulista, é feito por produtores artesanais e tem ganhado destaque em concursos internacionais.