Supervelocidade nos trilhos: os trens mais rápidos do mundo O Chile inaugurou em janeiro de 2024 uma rota ferroviária que é a mais rápida da América do Sul. O trem de alta velocidade alcança 160 km/h.

Divulgação Ministério dos Transportes do Chile/Instagram