Descubra quais são as maiores pontes do mundo – uma é no Brasil

Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome oficial é Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva
14º - A Ponte Penang fica localizada na Malásia e foi inaugurada em 1985. Com 13,5 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte do país.
Ela é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Penang, à parte continental do território malaio.
Ela liga os distritos de Setúbal e Lisboa, passando sobre o rio Tejo. Mais de três mil operários fizeram parte da sua construção.
Ela possui quatro pistas sustentadas por 147 mil toneladas de aço que passam sobre o golfo Pérsico.
10º- A Ponte Atchafalaya Basin fica localizada nos Estados Unidos e foi inaugurada em 1973. Ela possui 29,3 quilômetros de extensão.
São duas pontes paralelas que passam por cima do enorme pântano na bacia do rio Atchafalaya, ligando as cidades de Lafayette e Baton Rouge, no estado da Louisiana.
9º- A Ponte de Donghai fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 32,5 quilômetros de extensão e é uma das maiores pontes sobre o mar do mundo.
Ela liga Xangai, a maior cidade da China, ao porto de águas profundas de Yangshan, localizado na província costeira de Zhejiang.
Localizada em Nanjing, capital província de Jiangsu, a Ponte de Runyang cruza o rio Yangtzé. Trata-se de uma ponte estaiada - suspensa por cabos, construída para servir de autoestrada.
7º- A Ponte da Baía de Hangzhou também fica localizada na China. Ela foi inaugurada em 2008 e tem 36 quilômetros de extensão.
Também é uma ponte estaiada e tem esse nome porque cruza a Baía de Hangzou, no Mar da China Oriental, conectando Xangai e a cidade portuária de Ningbo.
Ela cruza o lago Maurepas, localizado no sudeste do estado da Louisiana. Por conta do terreno instável, os pilares de sustentação dessa ponte encontram-se a 76 metros abaixo da terra.
Ela fica na região sul do estado da Louisiana e foi construída em apenas 1 ano. Chegou a ser a maior ponte do mundo por muitos anos.
4º- A Ponte Qingdao Haiwan, é mais uma localizada na China. Ela foi inaugurada em 2011 e tem 42,5 quilômetros de extensão.
Ela fica na cidade portuária de Qingdao, na província de Shandong, no extremo leste do território chinês.
3º- A Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, na China, foi inaugurada em 2018. Com 55 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte marítima do mundo.
Ela liga as cidades de Hong Kong e Macau, atravessando o Mar do Sul da China. Ela tem um túnel subaquático e três ilhas artificiais interligando seus trechos.
2º- A Grande Ponte de Tianjin, na China, foi inaugurada em 2011. Ela possui incríveis 113,7 quilômetros de extensão e é a segunda maior ponte do mundo.
Ela liga as cidades de Langfang e Qingxian, no norte da China e é um gigantesco viaduto que integra a linha férrea de alta velocidade Pequim-Xangai.
1º- A maior ponte do mundo é a Grande Ponte de Danyang-Kunshan, na China. Ela foi inaugurada em 2011 e possui 164,8 quilômetros de extensão.
A ponte é um viaduto de 164,8 km de extensão na linha de Alta Velocidade Pequim-Xangai. Ela é uma ponte por onda passam (ou voam) trens-balas a uma velocidade média de 350 km/h.
Elas sÃ£o importantes para a mobilidade urbana, para o desenvolvimento e para a economia das cidades. Com o tempo, tornaram-se cada vez maiores e mais complexas. Veja quais sÃ£o as 15 maiores do mundo!
15º - A Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do RJ , representa o Brasil na lista. Inaugurada em 1974, tem 13,3 quilômetros de extensão e é a maior ponte da América Latina.
13º- A Ponte Vasco da Gama fica localizada em Portugal e foi inaugurada em 1998. Com 17 quilômetros de extensão, é a segunda maior ponte da Europa.
11º- A Ponte do Rei Fahd, que fica localizada na Arábia Saudita e Bahrein, foi inaugurada em 1986. Ela possui 25 quilômetros de extensão.
8º- A Ponte de Runyangtambém fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 35,6 quilômetros de extensão.
7º- A Ponte da Baía de Hangzhou também fica localizada na China. Ela foi inaugurada em 2008 e tem 36 quilômetros de extensão.
6º- A Ponte do Pântano Manchac fica localizada nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1979 e tem 36,7 quilômetros de extensão, sendo a segunda maior ponte do país.
5º- A Ponte do lago Pontchartrain também fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1956 (lado sul) e 1969 (lado norte) e possui 38,4 quilômetros de extensão.
Ela fica na região sul do estado da Louisiana e foi construída em apenas 1 ano. Chegou a ser a maior ponte do mundo por muitos anos.
Ela fica na cidade portuária de Qingdao, na província de Shandong, no extremo leste do território chinês.
Ela liga as cidades de Hong Kong e Macau, atravessando o Mar do Sul da China. Ela tem um túnel subaquático e três ilhas artificiais interligando seus trechos.
1º- A maior ponte do mundo é a Grande Ponte de Danyang-Kunshan, na China. Ela foi inaugurada em 2011 e possui 164,8 quilômetros de extensão.