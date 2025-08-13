'Rei das frutas', abacaxi já foi artigo de luxo na Europa; entenda

Essa fruta, que também pode ser chamada de ananás, é tropical, nativa da América do Sul, com origem especificamente na região do Paraguai.
Ela, então, foi domesticada pelos povos indígenas, como os guaranis, que o disseminaram pela América. Os europeus encontraram o abacaxi no Caribe e na América Central. Curiosamente, quem o levou para o Velho Continente foi Cristóvão Colombo em 1493.
O abacaxi vem de uma planta da família das bromeliáceas e, inicialmente, era considerado um fruto exótico e caro, símbolo de luxo e hospitalidade na Europa. Adornava o topo das torres ocidentais da Catedral de St. Paul, um dos marcos mais emblemáticos de Londres.
A partir do século XVII, o abacaxi passou a ser cultivado em estufas na Europa, e era um símbolo de status e hospitalidade, sendo oferecido como presente e exibido como peça de decoração.
A facilidade de cultivo e propagação e o avanço do comércio permitiu que o abacaxi fosse levado para outros continentes, tornando símbolo das regiões tropicais e subtropicais, comum e acessível.
O abacaxizeiro é uma planta semiperene que alcança um metro de altura. Primeiramente, produz um único fruto, situado no ápice; depois, com a ramificação lateral do talo, aparecem outros.
A parte comestível do abacaxi é a polpa, suculenta, formada pelas paredes das lojas dos frutilhos e pelo tecido parenquimatoso que os une, bem como pela porção externa ou casca do coração.
No Brasil, a variedade mais plantada Ã© a PÃ©rola (conhecida em Pernambuco), que produz fruto de polpa amarelo-pÃ¡lida, quase branca, de sabor bastante doce e de baixa acidez. As folhas, por sua vez, tÃªm as margens armadas de espinhos.
O abacaxi é considerado o símbolo da hospitalidade. Para os povos antigos, colocá-lo do lado de fora das casas é sinal de que visitantes são bem vindos.
Esse popular alimento é comumente chamado de 'rei das frutas'. Essa alcunha não é apenas devido à sua coroa característica, mas também ao seu sabor único e à sua posição como uma fruta tropical famosa.
O abacaxi pode ser consumido in natura ou industrializado. Além disso, pode se apresentar em forma de fatias ou pedaços em calda, cristalizados, passa, picles, suco, xarope, geleia, licor, bebida fermentada, vinagre e aguardente.
A casca do abacaxi oferece vários benefícios para a saúde, especialmente quando consumida através de chá, devido à alta concentração de nutrientes como vitamina C e bromelina.
Estes benefícios incluem fortalecimento do sistema imunológico, redução de inflamações, promoção da saúde cardiovascular e auxílio na digestão.
Essa fruta é fonte de potássio e magnésio, que podem ser úteis para a saúde cardiovascular, ajudando na prevenção e regularização da hipertensão arterial.
Além disso, o abacaxi é também uma importante fonte de vitamina C, responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune.
A fibra e o baixo teor calórico do abacaxi contribuem para a sensação de saciedade e o controle do peso. Ele também contribui para a saúde da pele e cabelos.
É um fruto que pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas devido à sua ação antioxidante e à presença de nutrientes que contribuem para a saúde cardiovascular.
Por ser rica em magnÃ©sio, potÃ¡ssio e carboidratos, esta fruta Ã© boa para consumir antes ou apÃ³s o treino. Ela, portanto, fornece energia e minerais que promovem a recuperaÃ§Ã£o muscular, aumentam a forÃ§a e evitam o surgimento de cÃ£ibras.
Nesse sentido, o abacaxi Ã© rico em compostos antioxidantes, como a vitamina C, polifenois, carotenos, taninos e bromelina. Minerais que ajudam a combater o excesso de radicais livres no organismo, diminuindo o risco do desenvolvimento do cÃ¢ncer.
Ele atua como anti-inflamatório, porque contém bromelina, uma enzima presente principalmente no miolo da fruta, sendo útil para a de inflamações respiratórias, como sinusite ou bronquite.
O abacaxi possui propriedade antitrombÃ³tica e fibrinolÃtica, promovendo a eliminaÃ§Ã£o de coÃ¡gulos sanguÃneos, evitando, assim, a trombose.
As frutas trazem versatilidade em outras receitas. Entre eles está o abacaxi, que pode ser encontrado em doces, tortas, geleias e bolos.
Além disso, as frutas também se transformam em sorvetes e picolés saborosos. O abacaxi traz o seu sabor característico a essas duas guloseimas, que refrescam o corpo, sobretudo no ensolarado verão brasileiro.
Outras opções refrescantes com a presença desta fruta, são os sucos, milk shakes e drinks alcoólicos. Seja qual for a ocasião, eles trazem um toque levemente cítrico e conhecido em todo o mundo.