História e estilos de porcelana; classe e delicadeza até em bijuterias

A porcelana surgiu na China. Um tipo de cerâmica produzido pela primeira vez entre os séculos VII e IX. É feita a partir da mistura de caulim e feldspato, que são aquecidos a uma temperatura de 1.450 graus Celsius.

Anonymous/Wikimédia Commons

Na Dinastia Shang, quando surgiu a porcelana, ela era feita a partir de argila caulinita submetida a altas temperaturas, criando um material translúcido e resistente. Durante a Dinastia Tang (618-907) os chineses refinaram a técnica, criando porcelana branca de alta qualidade, que se tornou símbolo de prestígio.

Cleveland Museum of Art wikimedia commons

Na era da Dinastia Song (960-1279), a porcelana alcançou novos padrões estéticos, com acabamentos suaves e esmaltados, inspirados pela natureza.

Copyleft - wikimedia commons

Durante a Idade Média, porcelanas chinesas eram altamente cobiçadas na Europa, transportadas por caravelas e navios. Era o comércio da rota da seda.

Windmemories/wikimedia commons

Com influência da Dinastia Yuan (1271-1368) a combinação de cobalto importado da Ásia com técnicas chinesas criou o clássico estilo azul e branco.

Cangminzho /wikimedia commons

Porcelanas da dinastia Ming (1368-1644) tornaram-se o padrão de luxo global, reconhecidas pela qualidade e detalhes vibrantes.

Domínio Público /wikimedia commons

No sÃ©culo XVI, comerciantes portugueses levaram porcelana da China, despertando fascÃ­nio e colecionismo. Eles introduziram a porcelana na Europa

Imagem Freepik

Na Europa, a porcelana foi chamada de 'ouro branco' devido à sua beleza e valor extraordinário. As pessoas ficaram impressionadas com o material.

Imagem Freepik

Artesãos europeus tentaram decifrar o segredo chinês sem sucesso, usando substitutos como o barro faiança.

Anônimo/Wikimédia Commons

Em 1708, o químico Johann Friedrich Böttger, da Saxônia, recriou a porcelana verdadeira, fundando a fábrica de Meissen. A primeira porcelana de pasta dura da Europa. A porcelana de Meissen dominou o estilo da porcelana europeia até 1756.

- Sean Pathasema/Wikimédia Commons

No século XVIII, a França se destacou com porcelanas elegantes, produzidas em fábricas como Sévres e Limoges.

Jean-Charles-François Leloy/ wikimedia commons

E veio a era Industrial na Inglaterra. Fábricas como Wedgwood modernizaram a produção, tornando a porcelana acessível à classe média europeia.

Museu da Arte Walters/ wikimedia commons

A porcelana se tornou meio para criar esculturas decorativas, como as obras delicadas de Capodimonte, na Itália.

Metropolitan Museum of Art /wikimedia commons

Além disso, peças de porcelana ganharam utilização cotidiana. Ela começou a ser usada em utensílios domésticos como pratos, copos e tigelas, destacando-se pela durabilidade.

Metropolitan Museum of Art /wikimedia commons

No século XVII, o Japão inovou com porcelana Imari, famosa pelos motivos coloridos e intricados. Esta porcelana era muito popular na Europa desde 1650, quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais a importou da cidade de Arita.

N@ldo /wikimedia commons

A sua popularidade aumentou durante um século, aproveitando o facto de a produção de porcelana chinesa ter sido paralisada pela guerra civil, até substituir a cerâmica Arita em meados do século XVIII .

Daderot /wikimedia commons

As porcelanas de Arita são frequentemente decoradas em vermelho-marrom, azul-verde, amarelo, azul e ouro, ostentando desenhos tipicamente japoneses e formas geométricas.

Anônimot /wikimedia commons

A aplicação de esmaltes multicoloridos deu às porcelanas um brilho vívido e proteção adicional contra danos.

Domínio Público /wikimedia commons

No século XIX, avanços industriais possibilitaram fórmulas mais resistentes, levando ao uso técnico em química.

Daderot/wikimedia commons

A cidade de Limoges, na França, é mundialmente famosa por sua porcelana. Desde o século XVIII, a cidade se destacou na produção de porcelana fina, caracterizada por sua pureza, delicadeza e resistência.

World Imaging/wikimedia commons

Utilizando caulim de alta qualidade encontrado na região, as peças de Limoges, como pratos, vasos e joias, são frequentemente decoradas com desenhos elaborados e acabamentos em ouro, sendo símbolos de sofisticação e arte.

Museu Nacional Adrien Debucheé/wikimedia commons

Devido à não porosidade e facilidade de limpeza, a porcelana foi adotada na fabricação de equipamentos médicos. Na foto, Forno de Porcelana para Vácuo Dental com Controle Programável Automático de Laboratório.

Divulgação

No século XX, foi utilizada em isoladores para redes elétricas, graças à sua alta resistência térmica. Na foto, isoladores elétricos feitos de porcelana pela empresa Santa Terezinha.

Divulgação

A porcelana também é usada em acessórios como brincos, colares e broches, unindo beleza e delicadeza.

Divulgação

Pesquisas recentes exploram porcelana avançada como material em aplicações de alta temperatura e resistência.

Janusz Krzyzek/wikimedia commons

Artistas criam obras de arte modernas com porcelana, expandindo suas fronteiras como meio criativo. E o material também tem apelo sustentável. Novas técnicas minimizam impactos ambientais durante a produção de porcelana.

Luis garcia/wikimedia commons

Hoje, a porcelana é reconhecida como um patrimônio cultural e histórico, celebrada em museus e como uma forma de produção de artesanato global.

Porcelana - Rauantiques/wikimedia commons

