Flipar Pra quem não viu: Força Aérea intercepta avião que invadiu espaço brasileiro A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou recentemente uma aeronave PA-28 Cherokee, que ingressou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro. O incidente foi no município de Lábrea, no interior do estado do Amazonas. O FLIPAR mostrou e republica para que não viu. A FAB é bem ranqueada no mundo. Confira Por Flipar

Divulgação Força aérea brasileira fab