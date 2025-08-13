Flipar Conhece? Fruto do Cerrado tem aroma inconfundível e ajuda contra inflamações Símbolo de resistência no Cerrado, o marolo perdeu espaço com a ascensão do café no Brasil, porém voltou a ter destaque nos anos 1980. Conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, o fruto faz parte da identidade de Paraguaçu, município do sul de Minas. Por Flipar

- Divulgação iNaturalist