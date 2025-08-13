'Encantador de idosas': conheça o influenciador que fatura alto 'paquerando' mulheres mais velhas no TikTok

Em muitos dos vídeos, José Fernandes se refere a algumas mulheres como 'coroa mais linda' e promete até visitas.
'Eu tô falando de você, minha preciosa. Eu tenho muito orgulho de você, que tem um sorriso encantador. Deus está cuidando de você', diz ele em um dos conteúdos publicados.
O caso ganhou repercussão após a influenciadora Mafe Cabral contar que sua avó, internada, ficou ansiosa por não conseguir “conversar” com o influenciador.
'Ela não parava de pedir meu celular pra falar com alguém na internet. Foi aí que eu percebi que esse alguém era o José Fernandes', contou.
Muitas seguidoras chegam a acreditar estar em um relacionamento virtual com ele, deixando comentários apaixonados e até compartilhando dados pessoais, como endereço e telefone.
Outras, pouco acostumadas ao uso da internet, interpretam os vídeos como ligações de vídeo.
TambÃ©m hÃ¡ relatos de criminosos se passando por JosÃ© Fernandes para aplicar golpes, como pedidos de dinheiro ou promessas falsas de encontros.
Uma idosa perdeu R$ 1,5 mil após compartilhar dados pessoais nos comentários. As informações são da BBC News Brasil.
Em pronunciamento, o influenciador afirmou ter registrado boletim de ocorrência, negou pedir qualquer valor e alertou para os perfis falsos.
José Fernandes nega envolvimento amoroso, afirmando ser apenas um 'personagem'.
Porém, especialistas criticam a exploração da vulnerabilidade emocional dessas mulheres, muitas vezes solitárias e carentes de afeto familiar.
Algumas famílias relataram mudanças de comportamento das idosas, como deixar de se alimentar ou trocar de roupa para “esperá-lo”.
Em casos especÃficos, familiares precisaram bloquear os perfis do influenciador nos celulares das idosas para reduzir o acesso ao conteÃºdo.
José Fernandes lucra com visualizações, engajamento e presentes virtuais em lives. Especialistas estimam que ele possa ganhar ao menos R$ 10 mil por mês.
A terapeuta ocupacional Renata Maria Silva Santos alerta que, embora o conteúdo possa aumentar a autoestima de idosas, o efeito positivo é frágil e pode se tornar nocivo quando a ilusão é 'quebrada'.
'A ausÃªncia de reconhecimento dentro da famÃlia e a falta de outras formas de pertencimento tornam esse tipo de conteÃºdo especialmente atrativo para algumas mulheres idosas', ressaltou ela.
Plataformas como TikTok e Kwai não têm políticas claras para proteger idosos de conteúdos enganosos, apesar dos riscos de exposição a golpes e danos emocionais.