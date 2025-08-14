Flipar

Maiores consumidores de bacalhau não pescam o peixe

Uma das comidas mais tradicionais das festas de fim de ano, o bacalhau guarda uma curiosidade que poucos sabem: ele não é exatamente um peixe.

Por Flipar
Pasqual Broch wikimedia commons

Acontece que, na verdade, a palavra bacalhau não representa uma única espécie, mas sim um grupo de espécies.

Hans-Petter Fjeld - Wikimedia Commons

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária brasileiro, são três as principais espécies de bacalhau no Brasil: do Porto ou Cod (foto); do Pacífico; e da Groenlândia.

Wilhelm Thomas Fiege/Wikimédia Commons

O mais comum é que essas espécies de bacalhau sejam encontradas nas águas geladas da Noruega, Rússia, Islândia, Canadá e Alaska.

Divulgação Museu Nord

E para você que pensou 'mas e Portugal?', aqui vai outra surpresa: nenhum peixe da família do bacalhau é pescado no país da Península Ibérica!

Reprodução de Rede Social

No entanto, embora o peixe nÃ£o seja encontrado em suas Ã¡guas, Portugal consome cerca de 20% de todo o bacalhau mundial.

domÃ­nio pÃºblico

Cada português consome, em média, 15 kg de bacalhau por ano. O segundo maior consumidor mundial é o Brasil, apesar de também não contar com esses peixes em suas águas.

Youtube Canal SBT

Historicamente, o bacalhau ganhou popularidade devido à sua facilidade de conservação quando salgado e seco, um método usado desde a época dos vikings e consolidado pela indústria pesqueira ao longo dos séculos.

Happolati /Wikimédia Commons

Segundo a BBC, ao longo do século 14 a Marinha lusitana descobriu que o processo de conservação por salga e secagem estenderia a durabilidade do bacalhau por anos nos porões dos navios.

Reprodução do Facebook Bacalhau da Noruega

Nessa época, navegadores europeus, como os portugueses e espanhóis, precisavam de alimentos duráveis durante longas viagens marítimas.

mo eid pexels

Esse método não só preservava o peixe por meses como também intensificava seu sabor.

Reprodução do facebook Bacalhau da Noruega

Com o passar dos anos, o bacalhau tornou-se essencial em dietas europeias, especialmente durante períodos de jejum religioso, como a Quaresma, devido à proibição do consumo de carne vermelha em várias tradições cristãs.

Reprodução do Youtube

O bacalhau é um alimento versátil e base de uma infinidade de pratos. Na Espanha, o bacalao al pil-pil é uma iguaria famosa.

Reprodução do Youtube

Em Portugal, é frequentemente dito que existem mais de 1001 receitas com bacalhau, incluindo clássicos como o bacalhau à brás (foto), bacalhau à Gomes de Sá e o bacalhau com natas.

Flickr mangocyborg

Já no Brasil, o bacalhau se popularizou por meio de influências lusitanas e é figura certa em festas como a Páscoa e o Natal, sendo protagonista em pratos como a bacalhoada e o tradicional bolinho frito.

Maria Célia Festas - Flickr

A pesca do bacalhau, no entanto, tem enfrentado desafios ao longo dos anos devido à sobrepesca, especialmente no Atlântico Norte.

Reprodução do Facebook

Medidas de controle e políticas sustentáveis têm sido implementadas para proteger as populações desse peixe tão apreciado.

flickr - NTNU, Faculty of Natural Sciences

Hoje, é comum encontrar bacalhau de origem certificada, assegurando práticas pesqueiras responsáveis.

flickr - Sharon Hahn Darlin

Além de seu papel na culinária, o bacalhau é uma fonte rica em nutrientes. É uma proteína magra, rica em ácidos graxos ômega-3, vitaminas A e D, além de minerais como fósforo e selênio.

Wilhelm Havang(nl)

Além disso, o óleo de fígado de bacalhau costuma ser usado em suplementos devido às suas propriedades benéficas para a saúde.

Flickr Cuas Photo

Veja Mais

 