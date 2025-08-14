Flipar

Curioso vilarejo na Polônia tem casa invertida e maior piano do mundo

Localizada na região de Pomerânia, na Polônia, existe uma vila turística famosa por sua arquitetura inusitada e por servir como um centro cultural e histórico.

Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes.

O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.

Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam 'invertidas' na época.

Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.

Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.

Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.

Outro marco é um bunker soviético que recria experiências da Guerra Fria.

Em Szymbark, está localizado o piano mais longo do mundo, disponível para os visitantes tocarem.

Por fim, na vila existem casas históricas transportadas da Sibéria, que contam a história de poloneses exilados.

A vila também é um centro de preservação da cultura da Caxúbia, uma minoria polonesa, e sede da Fundação de Educação e Promoção da Região.

Muitas das instalações foram idealizadas por artistas locais e historiadores, tornando Szymbark um espaço onde a arquitetura é usada para contar histórias de opressão, resistência e identidade cultural.

O vilarejo se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do norte da Polônia, atraindo visitantes que buscam experiências únicas, que misturam humor, reflexão e criatividade.

Em Szymbark, os visitantes podem experimentar a culinária local, como peixes defumados e pães tradicionais, além de apreciar o artesanato típico.

Além disso, Szymbark é cercada por paisagens naturais exuberantes, incluindo florestas e lagos típicos da região da Caxúbia.

Pomerânia, distrito onde Szymbark está localizada, tem uma população de mais de 2,36 milhões de habitantes.

A cidade fica localizada no norte da Europa, abrangendo partes da Alemanha e da Polônia, ao longo do Mar Báltico.

Ao longo da história, a Pomerânia foi disputada por diversos povos e reinos, incluindo eslavos, dinamarqueses, suecos, prussianos e alemães.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi dividida entre a Alemanha e a Polônia, com a parte oriental passando ao controle polonês e a população alemã sendo deslocada.

A região é conhecida por suas paisagens costeiras, lagos, florestas e cidades históricas, como Szczecin (Polônia) e Stralsund (Alemanha).

