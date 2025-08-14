Flipar

Curiosidades das girafas vão além do pescoço; saiba mais

Que os pescoços das girafas são das características mais impactantes do mundo animal, ninguém duvida. Mas você sabia que existe diferença de tamanho entre o pescoço do macho e o da fêmea? Fique aqui para saber outras curiosidades sobre esse carismático animal.

Por Flipar
Imagem de R N por Pixabay

As girafas (Giraffa camelopardalis) são os animais mais altos do mundo, com o macho podendo chegar a 5,3m e até 1,5 tonelada. As fêmeas, por sua vez, chegam a 4,3m, podendo pesar até 830kg.

Imagem de NorthwestOne por Pixabay

Apesar de, eventualmente, dormirem deitadas, as girafas costumam dormir de pé. E elas não precisam de muito tempo de sono! A soneca da beleza pode durar entre 5 e 30 minutos.

Imagem de SnottyBoggins por Pixabay

O pescoço das girafas é bastante longo e pesado: chega a 270 kg e pode medir até 2,4m. A revista Mammalian Biology descobriu que os pescoços das fêmeas adultas são proporcionalmente mais longos que os dos machos - estes possuem os pescoços mais largos, também proporcionalmente.

Imagem de hesborn king'asia por Pixabay

As girafas são animais herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de acácia, que constituem cerca de 70% de sua dieta. Elas também podem comer folhas de outras árvores, frutas e flores.

Imagem de colonell por Pixabay

Existem quatro espécies de girafas e todas vivem na África: a girafa do sul (giraffa giraffa), girafa do norte (Giraffa camelopardalis); girafa Masai (Giraffa tippelskirchi) e girafa reticulada (Giraffa reticulata).

Imagem de Victoria Bbosa Nabitali por Pixabay

A língua da girafa é... azul! Ela tem essa cor por conta da concentração de melanina, pigmento que protege dos raios ultravioletas do sol. Além disso, podem chegar a 45 cm.

Imagem de Blue-Heaven por Pixabay

Essa é curiosa: os machos precisam analisar o xixi de uma girafa fêmea para descobrir se elas são receptivos à criação de filhotes. E, como não é fácil lamber uma poça estando a 4,3m de altura, o macho necessita da boa vontade da fêmea.

Imagem de Lori Lo por Pixabay

A opinião de especialistas quanto à longevidade das girafas diverge, mas é esperado que, na selva, vivam no máximo 30 anos. Em cativeiro, a idade pode chegar a 40.

Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de Meinhard por Pixabay

Para bombear tanto sangue que precisa passar por esse corpanzil, não poderia ser diferente: o coração da girafa é enorme, podendo pesar até 11 kg.

Imagem de Wälz por Pixabay

Quem não se lembra do carismático Melman, do filme Madagascar? A girafa de circo ficou eternizada na franquia na voz do ator David Schwimmer, o Ross, da série Frieds.

Twitter @guiguimax08 Philippe Berdalle - Wikimédia Commons

As girafas são sociáveis e vivem em grupos, podendo chegar a 20 animais, sempre com um macho dominante. Há também os que vivem sozinhos.

Imagem de Matthias Gebhardt por Pixabay

As girafas possuem chifres na cabeça. São protuberâncias ósseas que servem para proteger a cabeça contra lesões. Os machos podem até desenvolver um segundo par.

Curiosidade sobre as Girafas - Imagem de olliphpsw por Pixabay

A gestação de uma girafa dura em torno de 13 a 15 meses, ou seja; mais de um ano. Os filhotes, aliás, já nascem altos, com 1,5m em média, mas com uma queda de 2 m.

Imagem de Pixabay

As fêmeas costumam ter apenas uma gestação ao longo da vida. Seus filhotes permanecem junto até quase dois anos de idade.

Imagem de Datadale por Pixabay

Quem pega? Uma girafa, ao caminhar, alcança 16km/h. E, apesar de todo seu tamanho, chega a incríveis 60 km/h enquanto corre. Isso, é claro, graças às suas gigantescas pernas

Imagem de Amandad por Pixabay

Se passa apenas dez minutos dormindo ao dia, as girafas têm tempo de sobra para outras atividades. Mas elas preferem uma em especial: comer, já que passam entre 16 e 20 horas por dia se alimentando.

Imagem de Chris por Pixabay

A girafa até bebe água, mas, por incrível que pareça, não o faz todos os dias. Afinal, este ato representa uma ameaça a ela própria, já que precisa se posicionar de maneira vulnerável para alcançar rios e poças e, assim, pode ser mais facilmente atacada.

Imagem de JPataG por Pixabay

As girafas têm uma visão excelente e podem enxergar a uma distância de até 2 km. Isso ajuda a detectar predadores em potencial e localizar alimentos.

Imagem de Anita por Pixabay

Infelizmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza coloca as girafas como vulneráveis à extinção na classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

Imagem de Alexa por Pixabay

A entidade reconhece quatro ameaças principais para tal: perda de habitat, conflitos civis, caça ilegal, e mudanças climáticas. Ainda segundo a IUCN, a população mundial de girafas caiu 40% entre 1985 e 2015; desceu de 155 mil para pouco mais de 97 mil 30 anos depois.

Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay

Veja Mais

 