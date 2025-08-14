Flipar Curiosidades das girafas vão além do pescoço; saiba mais Que os pescoços das girafas são das características mais impactantes do mundo animal, ninguém duvida. Mas você sabia que existe diferença de tamanho entre o pescoço do macho e o da fêmea? Fique aqui para saber outras curiosidades sobre esse carismático animal. Por Flipar

Imagem de R N por Pixabay